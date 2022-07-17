У Росії через «розкрадання металу» 12 вагонів зійшли з рейок: є загиблий

У Тульській області зійшли з рейок 12 вагонів поїзда

Аварія призвела до смерті однієї людини

16 липня в Тульській області зійшли з рейок 12 вагонів вантажного поїзда. Головною причиною події називають «розкрадання металу» з вантажного поїзда під час руху. Один з підозрюваних загинув. Про це повідомляє пресслужба РЖД.

Рух поїздів призупинено, через що істотно затримуються кілька поїздів.

У відновлювальних роботах задіяні 150 залізничників і відновлювальні поїзди.

Як пише Telegram-канал Baza, вагони зійшли з рейок, коли чоловік їхав на поїзді і крав із вагонів метал, пізніше один із шматків металу впав на залізничну колію та потрапив під колеса рухомого складу, так і сталася аварія.

Ймовірно, під формулюваннями про розкрадання металу у РФ намагаються приховати умисне пошкодження залізничних колій.

До слова, у Греції розбився транспортний літак Ан-12 української компанії, на місці аварії проводяться рятувальні роботи. За попередньою інформацією, причиною аварії стала відмова двигуна.