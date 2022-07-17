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  4. У Росії через «розкрадання металу» 12 вагонів зійшли з рейок: є загиблий
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    Соціум

    У Росії через «розкрадання металу» 12 вагонів зійшли з рейок: є загиблий

    У Тульській області зійшли з рейок 12 вагонів поїзда - У Росії через «розкрадання металу» 12 вагонів зійшли з рейок: є загиблий
    У Тульській області зійшли з рейок 12 вагонів поїзда
    фото: МЧС РФ

    Аварія призвела до смерті однієї людини

    16 липня в Тульській області зійшли з рейок 12 вагонів вантажного поїзда. Головною причиною події називають «розкрадання металу» з вантажного поїзда під час руху. Один з підозрюваних загинув. Про це повідомляє пресслужба РЖД.

    Рух поїздів призупинено, через що істотно затримуються кілька поїздів.

    У відновлювальних роботах задіяні 150 залізничників і відновлювальні поїзди.

    Як пише Telegram-канал Baza, вагони зійшли з рейок, коли чоловік їхав на поїзді і крав із вагонів метал, пізніше один із шматків металу впав на залізничну колію та потрапив під колеса рухомого складу, так і сталася аварія.

    Ймовірно, під формулюваннями про розкрадання металу у РФ намагаються приховати умисне пошкодження залізничних колій.

    До слова, у Греції розбився транспортний літак Ан-12 української компанії, на місці аварії проводяться рятувальні роботи. За попередньою інформацією, причиною аварії стала відмова двигуна.

    Теги: росія окупанти війна аварія Україна окупація #stoprussia
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    У Росії через «розкрадання металу» 12 вагонів зійшли з рейок: є загиблий