У Харкові лунають вибухи (відео)

Залишайтеся в укриттях до сигналу відбою тривоги

У Харкові лунають вибухи. Людям треба залишатись в укриттях. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Внаслідок «прильоту» щось горить.

Офіційних коментарів влади поки немає.

Натомість харків'яни слідкують й за пабліками ворожого російського міста Бєлгород, звідки по них випускають ракети.

«Орки знову запускали ракети з Бєлгорода, але змінили позицію», – повідомляють в пабліках.

Нагадаємо, залишайтеся в укриттях до сигналу відбою тривоги!

Пам’ятайте, фотографувати та знімати на відео «прильоти», якщо такі є, заборонено.

Російські військові ввечері 15 липня атакували місто Дніпро. Через атаку окупантів у Дніпрі можливі перебої з водою.

Раніше повідомлялося, що на місці ракетного удару виникла пожежа, зокрема горять автомобілі.



