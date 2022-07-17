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    У Харкові лунають вибухи (відео)

    У Харкові чути вибухи - У Харкові лунають вибухи (відео)
    У Харкові чути вибухи
    фото: t.me/kharkivlife

    Залишайтеся в укриттях до сигналу відбою тривоги

    У Харкові лунають вибухи. Людям треба залишатись в укриттях. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

    Внаслідок «прильоту» щось горить.

    Офіційних коментарів влади поки немає.

    Натомість харків'яни слідкують й за пабліками ворожого російського міста Бєлгород, звідки по них випускають ракети.

    «Орки знову запускали ракети з Бєлгорода, але змінили позицію», – повідомляють в пабліках.

    Нагадаємо, залишайтеся в укриттях до сигналу відбою тривоги!

    Пам’ятайте, фотографувати та знімати на відео «прильоти», якщо такі є, заборонено.

    Російські військові ввечері 15 липня атакували місто Дніпро. Через атаку окупантів у Дніпрі можливі перебої з водою.

    Раніше повідомлялося, що на місці ракетного удару виникла пожежа, зокрема горять автомобілі.


    Теги: Харків пожежа росія окупанти війна військові Україна окупація #stoprussia
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    У Харкові лунають вибухи (відео)