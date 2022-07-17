У Харкові лунають вибухи (відео)
Залишайтеся в укриттях до сигналу відбою тривоги
У Харкові лунають вибухи. Людям треба залишатись в укриттях. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Внаслідок «прильоту» щось горить.
Офіційних коментарів влади поки немає.
Натомість харків'яни слідкують й за пабліками ворожого російського міста Бєлгород, звідки по них випускають ракети.
«Орки знову запускали ракети з Бєлгорода, але змінили позицію», – повідомляють в пабліках.
Нагадаємо, залишайтеся в укриттях до сигналу відбою тривоги!
Пам’ятайте, фотографувати та знімати на відео «прильоти», якщо такі є, заборонено.
Російські військові ввечері 15 липня атакували місто Дніпро. Через атаку окупантів у Дніпрі можливі перебої з водою.
Раніше повідомлялося, що на місці ракетного удару виникла пожежа, зокрема горять автомобілі.