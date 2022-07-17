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    Новини

    Ракети Х-101. Окупанти витратили на удари по Дніпру $78 млн

    Ракети Х-101. Окупанти витратили на удари по Дніпру $78 млн

    Пуски ракет Х-101 здійснювались з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС із північної частини Каспійського моря

    В п’ятницю, 15 липня, по Дніпру окупанти випустили шість ракет Х-101. Одна така ракета коштує близько 13 мільйонів доларів. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Facebook.

    За його словами така ракета летить на низькій висоті, що дає можливість обійти ППО. Вона керована, точність удару – 10 метрів, дальність польоту – трохи понад 5 тисяч кілометрів.

    На атаку Дніпра 15 липня росіяни витратили 78 мільйонів доларів.

    «Ви бачите, що обстрілів стало більше. Теракт у Вінниці, атака по Дніпру, Нікополю, регулярний ворожий вогонь по Криворізькому, а віднедавна ще і по Синельниківському районам. Тому я хочу закликати кожного мешканця області - дотримуйтеся правил безпеки. Ніхто не скаже з точністю у 100%, куди прилетить російська ракета. Запам‘ятайте чітко: або укриття, або правило двох стін і трохи далі від вікон», – написав Лукашук.

    Нагадаємо, учора, 15 липня, учечері під час оголошеної повітряної тривоги у Дніпрі пролунала серія вибухів, після чого виникли пожежі.

    Чотири ракети окупантів збили сили протиповітряної оборони. Пуски ракет Х-101 здійснювались з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС із північної частини Каспійського моря.

    Нагадаємо, ЗСУ знищили ворожі «Урагани» на Херсонщині.

    Також Міноборони повідомило, скільки російських об'єктів знищили Himars.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна ракета окупація #stoprussia
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    Ракети Х-101. Окупанти витратили на удари по Дніпру $78 млн