У Росії черговий обвал рубля



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Російська валюта втрачає у вартості

Російська валюта втрачає у вартості на тлі загрози нових санкцій США для Росії

Під час торгів на Московській біржі курс рубля впав до мінімуму з 25 травня, повністю відбувшите зростання, яке напередодні йому забезпечили валютні інтервенції Центробанку. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Станом на 14:25 долар коштував 71,39 рубля, однак на максимумі доходив до 71,44 рубля. Євро злетів до 80,26 рубля, після чого трохи скоректувався до 80,21 рубля.

Російська валюта падала з початку цього тижня. Після цього регулятор продав на біржі валюти на суму 20 мільярдів рублів і зумів опустити курс до 70 рублів за долар. Різке зростання в п'ятницю почався після 12 години дня.

Рубль втрачає у вартості на тлі загрози нових санкцій США Росії.

Нагадаємо, станом на 10 березня на а відкритті торгів на Московській біржі курс долара підскочив до 72,77 рубля (додавши 4,2 рубля). Ослаблення рубля відбулося після обвалу цін на нафту. Вона падала до майже $30 за барель на тлі провалу угоди в рамках ОПЕК +.