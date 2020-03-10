У Росії впав курс рубля



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Ослаблення рубля пов'язане з обвалом вартості нафти

На відкритті торгів на Московській біржі курс долара підскочив до 72,77 рубля (додавши 4,2 рубля). Про це свідчать дані торгів. Євро станом на момент публікації торгується на рівні 82,6 рубля (+5,1 рубля з початку торгів). Ослаблення рубля пов'язане з обвалом вартості нафти.

Перед стартом торгів Мосбіржа уточнила верхню межу можливого курсу долара до 75,21 рубля, євро - до 85,78 рубля.

Раніше в понеділок Центробанк почав попереджувальну продаж валюти на внутрішньому ринку. Регулятор підкреслив , що поточний рівень ліквідності банківського сектора країни достатній для сталого функціонування російської фінансової системи.

Ослаблення рубля відбулося після обвалу цін на нафту. Вона падала до майже $30 за барель на тлі провалу угоди в рамках ОПЕК +. У понеділок, 9 березня, торги на Московській біржі не проводилися через вихідний; на Forex за долар давали менше 75 рублів, за євро - 85,56.

Як повідомлялось, американські індекси на відкритті торгів обвалилися слідом за азіатськими і європейськими. S&P 500 відкрився падінням на 7%, Dow Jones — на 7,29%, NASDAQ Composite — на 6,86%. Через обвал торги на Нью-Йоркській фондовій біржі призупиняли на 15 хвилин.

Зазначимо, на 10 березня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,92 грн/дол.

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