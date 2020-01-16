У Росії різко обвалився рубль на фоні відставки уряду



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Зниження відбулося і на російському ринку акцій

У Росії подешевшав рубль після новини про те, що уряд на чолі з Дмитром Медведєвим подав у відставку.

Про це пише російська НСН.

Так, стосовно долара російська національна валюта подешевшала на 30 копійок до 61,725 руб за один долар, щодо євро – на 32,5 до 68,725 руб за один долар.

Також зниження відбулося і на ринку акцій – знизилися індекси РТС (-0,46%) і Московської біржі (-0,25%).

З-поміж цього, ціни основних «фішок» на Московській біржі знизилися в межах 2,3%.

При цьому рубль практично ніяк не реагував на резонансне послання президента РФ Володимира Путіна до уряду.

Нагадаємо, сьогодні Дмитро Медведєв заявив, що російський уряд в повному складі йде у відставку.

Президент РФ Володимир Путін вніс кандидатуру глави Федеральної податкової служби (ФПС) Росії Михайла Мішустіна на посаду прем'єр-міністра на розгляд у Держдуму.

У свою чергу віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба заявив, що відставка уряду РФ є виставою, а не прикладом демократії.