У Росії різко обвалився рубль на фоні відставки уряду
Зниження відбулося і на російському ринку акцій
У Росії подешевшав рубль після новини про те, що уряд на чолі з Дмитром Медведєвим подав у відставку.
Про це пише російська НСН.
Так, стосовно долара російська національна валюта подешевшала на 30 копійок до 61,725 руб за один долар, щодо євро – на 32,5 до 68,725 руб за один долар.
Також зниження відбулося і на ринку акцій – знизилися індекси РТС (-0,46%) і Московської біржі (-0,25%).
З-поміж цього, ціни основних «фішок» на Московській біржі знизилися в межах 2,3%.
При цьому рубль практично ніяк не реагував на резонансне послання президента РФ Володимира Путіна до уряду.
Нагадаємо, сьогодні Дмитро Медведєв заявив, що російський уряд в повному складі йде у відставку.
Президент РФ Володимир Путін вніс кандидатуру глави Федеральної податкової служби (ФПС) Росії Михайла Мішустіна на посаду прем'єр-міністра на розгляд у Держдуму.
У свою чергу віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба заявив, що відставка уряду РФ є виставою, а не прикладом демократії.