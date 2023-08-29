У Росії чергова «бавовна»: окупанти звітують про збиття чотирьох дронів

Міноборони РФ знову звинувачує Україну в «терористичній атаці»

У вівторок, 29 серпня, вранці Тульську область РФ атакували два безпілотники. Про це повідомляє міноборони країни-агресорки.

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Звітують про збиття безпілотників літакового типу. «Беспілотні літальні апарати були знищені черговими засобами ППО над територією Тульської області», – йдеться у повідомленні міноборони РФ.

Місцеві жителі повідомляють про такий гучний «хлопок», що «в будинку стіни задрижали».

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Також російське міноборони повідомило про два збиті дрони над Білгородською областю близько 23:00 28 серпня.

Міноборони РФ заявляє про «чергову спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації».

Як повідомлялося, уночі 28 серпня український безпілотник атакував Москву, але його нібито було збито.