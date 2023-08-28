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Під Москвою сталася нова «бавовна» (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Під Москвою сталася нова «бавовна» (відео)
Безпілотник «Форпост»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Столицю РФ мало не щодня атакують дрони

Уночі 28 серпня український безпілотник атакував Москву, але його нібито було збито. Про це заявив мер столиці РФ Сергій Собянін у Telegram.

«Сьогодні силами ППО в районі Люберець знищено безпілотник, який летів у напрямку до Москви», – написав він.

За його попередніми даними, постраждалих та руйнувань унаслідок атаки немає. Екстрені служби працюють на місці події.

Під Москвою сталася нова «бавовна» (відео) фото 1
скриншот

Російські пабліки поширюють відео нібито збиття українського дрона під Москвою.

Нагадаємо, що у Москві вночі 28 серпня аеропорти «Внуково» і «Домодєдово» тимчасово закривалися на прийом і виліт літаків. Також вводився спеціальним режим «Килим», який застосовується, коли в небі виявляють невідомі об’єкти.

Теги: вибух безпілотник Москва

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