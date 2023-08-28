Під Москвою сталася нова «бавовна» (відео)

Столицю РФ мало не щодня атакують дрони

Уночі 28 серпня український безпілотник атакував Москву, але його нібито було збито. Про це заявив мер столиці РФ Сергій Собянін у Telegram.

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«Сьогодні силами ППО в районі Люберець знищено безпілотник, який летів у напрямку до Москви», – написав він.

За його попередніми даними, постраждалих та руйнувань унаслідок атаки немає. Екстрені служби працюють на місці події.

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Російські пабліки поширюють відео нібито збиття українського дрона під Москвою.

Нагадаємо, що у Москві вночі 28 серпня аеропорти «Внуково» і «Домодєдово» тимчасово закривалися на прийом і виліт літаків. Також вводився спеціальним режим «Килим», який застосовується, коли в небі виявляють невідомі об’єкти.