Атака дрона на Москву: вибух прогримів неподалік гелікоптерного заводу

У РФ запевняють, що безпілотник було збито

Безпілотник, про ліквідацію якого повідомив мер Москви Сергій Собянін, було нібито збито за 5 кілометрів від гелікоптерного заводу в Люберцях. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними жителів Люберець, безпілотника було збито в районі Кореневого. Це місце знаходиться за 5 кілометрів від Московського вертолітного заводу імені Михайла Міля. Він розташований у Томіліному (Люберці).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Завод займається дослідно-конструкторською та науково-дослідною роботою, проєктуванням, будівництвом та випробуванням дослідних зразків вертольотів. Фахівці Московського вертолітного заводу імені М.Л. Міля займаються впровадженням у серійне виробництво нових моделей та модифікацій гелікоптерної техніки марки «Мі», ведуть супровід експлуатації гелікоптерів цивільного та військового призначення.

Як повідомлялося, уночі 28 серпня український безпілотник атакував Москву, але його нібито було збито.