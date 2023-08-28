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Атака дрона на Москву: вибух прогримів неподалік гелікоптерного заводу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Атака дрона на Москву: вибух прогримів неподалік гелікоптерного заводу
На Московському вертолітному заводі імені Михайла Міля займаються модифікацією гелікоптерів «Мі»
фото з відкритих джерел

У РФ запевняють, що безпілотник було збито

Безпілотник, про ліквідацію якого повідомив мер Москви Сергій Собянін, було нібито збито за 5 кілометрів від гелікоптерного заводу в Люберцях. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

За даними жителів Люберець, безпілотника було збито в районі Кореневого. Це місце знаходиться за 5 кілометрів від Московського вертолітного заводу імені Михайла Міля. Він розташований у Томіліному (Люберці).

Завод займається дослідно-конструкторською та науково-дослідною роботою, проєктуванням, будівництвом та випробуванням дослідних зразків вертольотів. Фахівці Московського вертолітного заводу імені М.Л. Міля займаються впровадженням у серійне виробництво нових моделей та модифікацій гелікоптерної техніки марки «Мі», ведуть супровід експлуатації гелікоптерів цивільного та військового призначення.

Як повідомлялося, уночі 28 серпня український безпілотник атакував Москву, але його нібито було збито.

Теги: вибух безпілотник Москва

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