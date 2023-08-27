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У Курську безпілотник влучив у багатоповерхівку (фото, відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У Курську безпілотник влучив у багатоповерхівку (фото, відео)
Безпілотник врізався в багатоквартирний будинок
фото: Роман Старовойт / Telegram

Країна-агресорка зазнала атаки БПЛА

У Росії заявили, що в ніч проти 27 серпня та зранку країну атакували два безпілотники літакового типу. Як стверджується, їх знищила протиповітряна оборона. Один дрон врізався в багатоквартирний будинок. Про нічну атаку повідомило Міністерство оборони РФ.

Там стверджують, що чергові засоби ППО виявили та знищили в польоті два безпілотні літальні апарати над територією Брянської та Курської областей. Російське оборонне відомство, як завжди, звинувачує в атаці Київ. Однак ні військове командування, ні топпосадовці України не коментували цю атаку.

Відомо, що цієї ночі мешканці російського Курську чули від шести до тринадцяти «надпотужних вибухів». У мережі з’явились кадри з моментом вибуху, де видно яскравий спалах у нічному небі. Попередньо, це трапилось біля залізничного вокзалу.

Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив, що вночі в Курську безпілотник врізався в багатоквартирний будинок.

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Наслідки удару безпілотника по будинку в Курську, 27 серпня 2023 року
фото: Роман Старовойт / Telegram

Унаслідок цього на деяких поверхах вибило скло. Також від вибухової хвилі постраждали кілька шибок у корпусі інженерного факультету навчального закладу. Старовойт стверджує, що загорянь не було і що ніхто з жителів не постраждав.

Нагадаємо, учора російська влада заявила про чергову атаку українського дрона – на Брянщині впав безпілотник: губернатор знайшов причетних.

Зауважимо, у ніч на 25 серпня у Тульській та Калузькій областях РФ прогриміли вибухи. Водночас у Москві аеропорти «Внуково» і «Домодєдово» тимчасово закривалися на прийом і виліт літаків.

Крім того, країна-терористка РФ повідомляла, що в ніч на 24 серпня Україна нібито спробувала атакувати об'єкти Росії трьома безпілотниками.

Також уночі 23 серпня, у Москві та в Підмосков'ї пролунали вибухи через нібито атаку безпілотників. Один дрон поцілив у будівлю столичного бізнес-центру «Москва-сіті», ще два – впали у Можайському та Хімкінському районах Московської області.

Теги: безпілотник росія

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