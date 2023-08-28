Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Які країни постачають найбільше компонентів для російських безпілотників: звіт експертів

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Які країни постачають найбільше компонентів для російських безпілотників: звіт експертів
Група Єрмака-Макфола пропонує посилити контроль над іноземними компонентами, які Росія використовує у своїх БПЛА
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Дві третини іноземних компонентів у російських дронах вироблено в Китаї

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії, яку очолюють керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI) посол Майкл Макфол, встановила, що переважна більшість необхідних компонентів до російських безпілотників надходить із Китаю. Група надала рекомендації щодо посилення контролю за іноземними складовими, які РФ використовує у своїх дронах. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Зазначається, що було вивчено 174 іноземні компоненти, вилучені з трьох моделей БПЛА, які використовують російська армія на полі бою в Україні. Зокрема, армія РФ регулярно застосовує три основні моделі безпілотників: Shahed-136/131, «Ланцет» і «Орлан-10». Водночас Росія у процесі виготовлення БПЛА все ще значною мірою покладається на компоненти іноземного виробництва, зокрема мікроелектроніку.

«Згідно з дослідженням Міжнародної робочої групи, основним постачальником критично важливих компонентів для російських дронів є Китай, на який припадає 67% поставок, причому 17% із них відбуваються через Гонконг. На Туреччину та Об'єднані Арабські Емірати припадає 5% та 2% компонентів відповідно. Також у дронах були виявлені складники, вироблені в Японії, Республіці Корея, Швейцарії та інших країнах, зокрема процесори, мікросхеми, транзистори та інші життєво важливі компоненти», – йдеться у повідомленні.

Водночас згідно зі звітом Міжнародної робочої групи, багато деталей можна отримати через загальнодоступні платформи, що ускладнює регуляторний нагляд. Зважаючи на це, експерти групи закликали виробників робити більше для запобігання доступу Росії до їхньої продукції в обхід економічних санкцій.

«РФ надзвичайно активно використовує дрони для масованих атак на інфраструктурні, цивільні та військові об’єкти в Україні, тому дуже тривожно бачити, що важливі компоненти для виробництва БПЛА походять із різних держав, зокрема з країн – союзників України. Це питання вимагає нашого спільного негайного реагування. Маємо вжити комплексних заходів, щоб запобігти використанню агресором критично важливих компонентів для продовження військових дій на українській землі», – наголосив керівник ОПУ Андрій Єрмак.

Зокрема, запропоновано узгоджувати санкційні списки між країнами-партнерами, уніфікувати переліки товарів подвійного використання на основі кодів Гармонізованої системи та розширити категорії товарів, які підпадають під санкції, на основі кодів Гармонізованої системи.

Нагадаємо, що раніше в російській зброї та техніці нарахували 1057 іноземних компонентів, які виробили 155 компаній. Найбільше компонентів виробляють американські компанії.

Теги: росія зброя Китай безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Названо російських олігархів, які найбільше сприяють підтримці війни в Україні
Названо російських олігархів, які найбільше сприяють підтримці війни в Україні
5 серпня, 06:19
Україна подвоює міжнародні зусилля щодо ізоляції РФ
Україна починає новий дипломатичний тиск щодо ізоляції РФ – The New York Times
6 серпня, 02:46
Росія спустошила найбільший склад радянської бронетехніки
Росія майже спустошила найбільший склад радянської бронетехніки – ЗМІ
8 серпня, 09:32
Минулого року компанія «Піро-рос», де прогримів вибух, подала на банкрутство
Вибух на заводі під Москвою: російська влада та пропагандисти заплуталися в брехні
9 серпня, 12:45
Росія хоче заборонити популярні смартфони
Російським чиновникам заборонять користуватись iPhonе. Яку альтернативу вигадав Кремль
11 серпня, 16:27
Наближення до контрольної смуги з різних боків двох озброєних груп бойовиків помітив вартовий посту спостереження, зав’язався стрілецький бій
Окупанти вночі намагалися прорватися через кордон на Чернігівщині
15 серпня, 10:07
Російські війська вранці 19 серпня вдарили балістичною ракетою по центру Чернігова
Удар по Чернігову: окупанти цілились у виставку дронів, російські ЗМІ опублікували докази
19 серпня, 17:38
Російський винищувач Су-30
Російський винищувач перехопив американський безпілотник над Чорним морем
Сьогодні, 01:36
Безпілотник врізався в багатоквартирний будинок
У Курську безпілотник влучив у багатоповерхівку (фото, відео)
Вчора, 11:09

Соціум

У польських школах стало менше українських дітей: названо причину
У польських школах стало менше українських дітей: названо причину
Російський театр скасував гастролі в Ізраїлі після суспільного резонансу
Російський театр скасував гастролі в Ізраїлі після суспільного резонансу
Указ вже готовий: Путін запустить нову хвилю мобілізації вже у вересні
Указ вже готовий: Путін запустить нову хвилю мобілізації вже у вересні
Які країни постачають найбільше компонентів для російських безпілотників: звіт експертів
Які країни постачають найбільше компонентів для російських безпілотників: звіт експертів
Росіяни розікрали кошти на будівництво оборонних споруд на кордоні з Україною
Росіяни розікрали кошти на будівництво оборонних споруд на кордоні з Україною
Мільйон через кордон: як росіянам вдається тікати через Фінляндію до Європи
Мільйон через кордон: як росіянам вдається тікати через Фінляндію до Європи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
28 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
«Чи підтримуєте ви новий наступ на Київ?» Що тепер відповідають росіяни
11K
У Кривому Розі прогриміли вибухи
11K
У одній із областей України найближчим часом буде посилено мобілізацію
9950
Найбільші світові постачальники озброєння почали переносити бізнес до однієї країни
5054
Удар по Полтавщині: жахливі наслідки (фото)

Новини

Спроби наступу окупантів на двох напрямках провалилися – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
26 серпня, 10:20
Не лише на Запоріжжі: ЗСУ назвали напрямок, де ще припікає окупантам
26 серпня, 09:30
Переправляв в Україну «вагнерівських» інструкторів: гендиректор авіакомпанії РФ отримав підозру
25 серпня, 15:24
Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
25 серпня, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
24 серпня, 06:53

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту