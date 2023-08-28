Які країни постачають найбільше компонентів для російських безпілотників: звіт експертів

Група Єрмака-Макфола пропонує посилити контроль над іноземними компонентами, які Росія використовує у своїх БПЛА

Дві третини іноземних компонентів у російських дронах вироблено в Китаї

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії, яку очолюють керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI) посол Майкл Макфол, встановила, що переважна більшість необхідних компонентів до російських безпілотників надходить із Китаю. Група надала рекомендації щодо посилення контролю за іноземними складовими, які РФ використовує у своїх дронах. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

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Зазначається, що було вивчено 174 іноземні компоненти, вилучені з трьох моделей БПЛА, які використовують російська армія на полі бою в Україні. Зокрема, армія РФ регулярно застосовує три основні моделі безпілотників: Shahed-136/131, «Ланцет» і «Орлан-10». Водночас Росія у процесі виготовлення БПЛА все ще значною мірою покладається на компоненти іноземного виробництва, зокрема мікроелектроніку.

«Згідно з дослідженням Міжнародної робочої групи, основним постачальником критично важливих компонентів для російських дронів є Китай, на який припадає 67% поставок, причому 17% із них відбуваються через Гонконг. На Туреччину та Об'єднані Арабські Емірати припадає 5% та 2% компонентів відповідно. Також у дронах були виявлені складники, вироблені в Японії, Республіці Корея, Швейцарії та інших країнах, зокрема процесори, мікросхеми, транзистори та інші життєво важливі компоненти», – йдеться у повідомленні.

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Водночас згідно зі звітом Міжнародної робочої групи, багато деталей можна отримати через загальнодоступні платформи, що ускладнює регуляторний нагляд. Зважаючи на це, експерти групи закликали виробників робити більше для запобігання доступу Росії до їхньої продукції в обхід економічних санкцій.

«РФ надзвичайно активно використовує дрони для масованих атак на інфраструктурні, цивільні та військові об’єкти в Україні, тому дуже тривожно бачити, що важливі компоненти для виробництва БПЛА походять із різних держав, зокрема з країн – союзників України. Це питання вимагає нашого спільного негайного реагування. Маємо вжити комплексних заходів, щоб запобігти використанню агресором критично важливих компонентів для продовження військових дій на українській землі», – наголосив керівник ОПУ Андрій Єрмак.

Зокрема, запропоновано узгоджувати санкційні списки між країнами-партнерами, уніфікувати переліки товарів подвійного використання на основі кодів Гармонізованої системи та розширити категорії товарів, які підпадають під санкції, на основі кодів Гармонізованої системи.

Нагадаємо, що раніше в російській зброї та техніці нарахували 1057 іноземних компонентів, які виробили 155 компаній. Найбільше компонентів виробляють американські компанії.