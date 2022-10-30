У Москві через негоду сталося кілька масштабних ДТП (відео)

На заході Москви зіткнулися понад 50 машин

У Москві різко погіршилися погодні умови, через що скасовано низку авіарейсів, а на дорогах затори через масштабні ДТП. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Зокрема на заході Москви зіткнулися понад 50 машин. За даними ЗМІ приватний автобус зіткнувся з кількома машинами та мотоциклом. Надалі це спровокувало ДТП за участю щонайменше 52 автомобілів.

Повідомляється, що постраждали троє людей. Рух естакадою у бік Мічуринського проспекту повністю перекрито.

Ще одна велика ДТП сталася на Кутузовському – зіткнулися порожній автобус, мотоцикл та 12 легковиків, постраждали двоє людей.

Разом з тим зазначається, що через негоду близько 60 рейсів у московських аеропортах Внуково, Домодєдово та Шереметьєво затримано або скасовано. Зокрема у Внуково 15 рейсів затримано та два скасовано, у Домодєдово 30 рейсів затримано, у Шереметьєво п'ять рейсів затримано та шість скасовано.

Нагадаємо, 28 жовтня в Архангельській області Росії контрактник наїхав на колону строковиків. Загинуло двоє людей, ще 11 військовослужбовців постраждали.