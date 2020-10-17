У Росії мати викинула з вікна двох дочок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Діти перебувають у важкому стані. Підозрювана доставлена в медичний заклад

Діти доставлені до лікувального закладу, їм надають допомогу

Слідчі органи Саратовської області порушили кримінальну справу після падіння з вікна житлового будинку двох дівчаток, яких, імовірно, викинула матір. Про це повідомила журналістам пресслужба слідчого управління СК РФ по регіону, про це повідомляє ТАСС.

За даними відомства, вдень 17 жовтня жителька Заводського району викинула з вікна своєї квартири, розташованої на четвертому поверсі, дочок п’яти і восьми років, щоб їх убити.

«За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 30 – пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 КК РФ (замах на вбивство двох малолітніх осіб)», – йдеться в повідомленні.

Діти доставлені до лікувального закладу, їм надають допомогу.

Як повідомив ЗМІ начальник обласної служби порятунку Юрій Юрін, дівчатка перебувають у важкому стані. Підозрювана також доставлена в медичний заклад. Слідчі оглядають місце події.

Як повідомили в обласній прокуратурі, сім’я не перебувала на обліку.

Нагадаємо, київською місцевою прокуратурою №5 повідомлено про підозру лікарю-хірургу однієї із київських дитячих лікарень за фактом неналежного виконання своїх професійних обов’язків, що спричинило смерть дитини. До суду скеровано клопотання про відсторонення лікаря-хірурга від посади.

Читайте також: