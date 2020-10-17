Вперше за майже 70 років у США стратять жінку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Монтгомері напала на Сіннет , яка була на 8-му місяці вагітності

Жінка засуджена за вбивство вагітної та викрадення дитини

В американському штаті Індіана стратять жінку, яку засудили за вбивство вагітної жінки та викрадення її дитини. Це перша страта жінки за останні 67 років. Про це повідомляє Мін'юст США.

Стратити жінку Лізу Монтгомері заплановано за допомогою смертельної ін'єкції 8 грудня 2020 року у виправній колонії Терре-Хот в Індіані.

Також повідомляється, що на 10 грудня призначена страта Брендона Бернарда, який разом зі спільниками вбив двох людей у 1999 році. Це буде восьма та дев'ята смертна кара в США після скасування 17-річного мораторію.

Засуджена Ліза Монтгомері з Канзасу у грудні 2004 року поїхала до вагітної жінки Боббі Джо Сіннет у Міссурі для того, щоб начебто придбати цуценя. Натомість Монтгомері напала на Сіннет, яка була на 8-му місяці вагітності.

Жінка втратила свідомість, а в цей момент Монтгомері розрізала їй живіт та забрала дитину. Боббі Джо Сіннет прийшла до тями і тоді нападниця вбила її.

Спершу Монтгомері намагалася видавати викрадену дитину за свою. Але згодом зізналася у вбивстві та викраденні.

У жовтні 2007 року суд визнав її винною в умисному вбивстві та викраденні й призначив смертний вирок. Апеляційні скарги жінки не задовольняли.

До цього останньою жінкою, яку стратили у США, була Бонні Хіді. Вона померла у газовій камері у 1953 році.

США має тривалу історію узаконення й призупинення смертної кари на федеральному рівні. У 1988 році її відновили щодо окремих видів злочинів. Відтоді у США відновили смертну кару на федеральному рівні, було страчено лише троє злочинців – востаннє у 2003 році.

У липні 2019 року генеральний прокурор США Вільям Барр оголосив, що федеральний уряд уперше з 2003 року вдасться до смертної кари як міри покарання злочинців. Тоді він представив оновлений протокол щодо її застосування, який передбачає використання препарату пентобарбіталу.

Нагадаємо, що у США вперше стратили афроамериканця після 17-річного мораторію.

Крім того, що у Казахстані повністю скасували смертну кару.

Також, у США відновлять смертну кару після майже 20 років перерви.

До слова, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив, що країна планує повністю скасувати смертну кару і буде приєднуватися до Другого Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права