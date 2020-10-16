Пандемія Covid-19: дослідники вказали на небезпеку родинних зібрань



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Нещодавно у США 13-річна дівчина заразила коронавірусом 11 своїх родичів під час сімейної подорожі

Родинні зібрання вже стають точками поширення коронавірусу в США

Невеликі зібрання у родинному колі стають новими джерелами поширення коронавірусу.

Про це американських губернаторів штатів попередив Роберт Редфілд, директор Центру США з контролю та профілактики захворювань (CDC).

Як повідомляє The Hill, він закликав владу бути особливо уважною до осінніх свят. Зокрема, на Гелловін, коли діти із батьками ходять домівками сусідів, а також на День подяки, коли під одним дахом традиційно збираються великими родинами й багато поколінь.

Одним із прикладів того, як стрімко поширюється вірус у родині, став випадок, коли 13-річна дівчина заразила коронавірусом 11 своїх родичів у чотирьох американських штатах під час сімейної подорожі.

За даними New York Times, останніми днями у США фіксують в середньому понад 50 тисяч нових випадків Covid-19, це на 21% більше, ніж за минулі два тижні.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 14 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 5 062 людей. За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 281 239 людей. З них 119 650 пацієнтів одужали, а 5 302 — померли від ускладнень.

Коронавірус в Україні

Всього 281239

Хворіють 156287

Одужали 119650

Померли 5302