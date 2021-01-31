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    У світі

    У Росії на антиурядових протестах почалися затримання

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    <p>Затримання на &laquo;несанкціонованому&raquo; протесті у Росії</p> - У Росії на антиурядових протестах почалися затримання

    Затримання на «несанкціонованому» протесті у Росії

    Фото ТАСС

    Акції на підтримку Навального відбуваються в центрі Росії, в Сибіру і на Далекому Сході

    У Сибіру і на Далекому Сході на акціях на підтримку Навального затримали 465 осіб. Про це повідомляє ОВД-Інфо.

    Відзначається, що на акціях на підтримку політика Олексія Навального в Сибіру і на Далекому Сході на цей момент, о 10:45 (за київським часом) затримані 465 осіб.

    Найбільша кількість затриманих у Владивостоці – 108 осіб. У Красноярську затримали 72 людини, Новосибірську – 52, Новокузнецьку – 29 людини, в Іркутську – 24.

    У департаменті транспорту Москви допускають подальші закриття станцій метрополітену, повідомляє Інтерфакс.

    На вимогу поліції з 8:00 неділі для входу, виходу і пересадки пасажирів тимчасово закриті сім станцій метро в центральній частині Москви.

    17 січня Олексій Навальний був затриманий в зоні паспортного контролю аеропорту «Шереметьєво». Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи «Новачок» в кінці серпня минулого року.

    Нагадаємо, від самого ранку неділі, 31 січня 2021 року, в столиці РФ впроваджено значні обмеження на пересування людей центральною частиною міста. Також на вхід і вихід зачинаються сім станцій метро – «Олександрівський сад», «Мисливський ряд», «Театральна», «Площа Революції», «Кузнецький міст», «Луб’янка», «Китай-місто».

    Теги: Росія отруєння політика протест Олексій Навальний
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