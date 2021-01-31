У Росії на антиурядових протестах почалися затримання

Акції на підтримку Навального відбуваються в центрі Росії, в Сибіру і на Далекому Сході

У Сибіру і на Далекому Сході на акціях на підтримку Навального затримали 465 осіб. Про це повідомляє ОВД-Інфо.

Відзначається, що на акціях на підтримку політика Олексія Навального в Сибіру і на Далекому Сході на цей момент, о 10:45 (за київським часом) затримані 465 осіб.

Найбільша кількість затриманих у Владивостоці – 108 осіб. У Красноярську затримали 72 людини, Новосибірську – 52, Новокузнецьку – 29 людини, в Іркутську – 24.

В Челябинске силовики избивают протестующих дубинками. Видео: Урал. МБХ медиа pic.twitter.com/8GyDAT7Uss — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021

У департаменті транспорту Москви допускають подальші закриття станцій метрополітену, повідомляє Інтерфакс.

Грубые задержания возле станции метро «Сухаревская».



Видео: Алина Данилина pic.twitter.com/DmB4iBK2Cc — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 31, 2021

На вимогу поліції з 8:00 неділі для входу, виходу і пересадки пасажирів тимчасово закриті сім станцій метро в центральній частині Москви.

В Уфе жёстко задержали пенсионерку, пять полицейских то поднимая, то роняя, волокли женщину в автозак



Видео: Куштау онлайн pic.twitter.com/XoWDNHhvhk — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021

17 січня Олексій Навальний був затриманий в зоні паспортного контролю аеропорту «Шереметьєво». Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи «Новачок» в кінці серпня минулого року.

Нагадаємо, від самого ранку неділі, 31 січня 2021 року, в столиці РФ впроваджено значні обмеження на пересування людей центральною частиною міста. Також на вхід і вихід зачинаються сім станцій метро – «Олександрівський сад», «Мисливський ряд», «Театральна», «Площа Революції», «Кузнецький міст», «Луб’янка», «Китай-місто».