У Росії на антиурядових протестах почалися затримання
Затримання на «несанкціонованому» протесті у Росії
Акції на підтримку Навального відбуваються в центрі Росії, в Сибіру і на Далекому Сході
У Сибіру і на Далекому Сході на акціях на підтримку Навального затримали 465 осіб. Про це повідомляє ОВД-Інфо.
Відзначається, що на акціях на підтримку політика Олексія Навального в Сибіру і на Далекому Сході на цей момент, о 10:45 (за київським часом) затримані 465 осіб.
Найбільша кількість затриманих у Владивостоці – 108 осіб. У Красноярську затримали 72 людини, Новосибірську – 52, Новокузнецьку – 29 людини, в Іркутську – 24.
В Челябинске силовики избивают протестующих дубинками. Видео: Урал. МБХ медиа pic.twitter.com/8GyDAT7Uss— МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021
У департаменті транспорту Москви допускають подальші закриття станцій метрополітену, повідомляє Інтерфакс.
Грубые задержания возле станции метро «Сухаревская».— ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 31, 2021
Видео: Алина Данилина pic.twitter.com/DmB4iBK2Cc
На вимогу поліції з 8:00 неділі для входу, виходу і пересадки пасажирів тимчасово закриті сім станцій метро в центральній частині Москви.
В Уфе жёстко задержали пенсионерку, пять полицейских то поднимая, то роняя, волокли женщину в автозак— МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021
Видео: Куштау онлайн pic.twitter.com/XoWDNHhvhk
Нагадаємо, від самого ранку неділі, 31 січня 2021 року, в столиці РФ впроваджено значні обмеження на пересування людей центральною частиною міста. Також на вхід і вихід зачинаються сім станцій метро – «Олександрівський сад», «Мисливський ряд», «Театральна», «Площа Революції», «Кузнецький міст», «Луб’янка», «Китай-місто».