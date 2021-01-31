Влада Росії готується до масових заворушень у найбільших містах. Не працює метро, глушиться зв’язок

У Владивостоці та Хабаровську вже почалися затримання людей

Від самого ранку неділі, 31 січня 2021 року, в столиці РФ впроваджено значні обмеження на пересування людей центральною частиною міста. Також на вхід і вихід зачинаються сім станцій метро – «Олександрівський сад», «Мисливський ряд», «Театральна», «Площа Революції», «Кузнецький міст», «Луб’янка», «Китай-місто»

Причиною таких дій Головне управління МВС Росії в Москві називає намічену на сьогодні «неузгоджену акцію».

Крім того, в неділю також буде змінено рух громадського наземного транспорту.

Всі обмеження діятимуть до особливого розпорядження поліції, зазначили в МВС РФ.

Своєю чергою Генпрокуратура РФ попередила громадян, що «провокаційні і насильницькі дії» учасників таких акцій можуть бути кваліфіковані за статтею КК про масові заворушення.

За чинним російським законодавством, покаранням за організацію масових заворушень, що супроводжувалися насильством, підпалами, застосуванням зброї, вибухових пристроїв, вибухових, отруйних або інших речовин і предметів, які становлять небезпеку для оточуючих, а також за надання збройного опору представникові влади може бути позбавлення волі терміном від 8 до 15 років (стаття 212 КК РФ).

Участь у масових заворушеннях, перерахованих вище, загрожує позбавленням волі на строк від 3 до 8 років (стаття 212 КК РФ).

При цьому в таких містах як Новосибірськ, Челябінськ, Єкатеринбург, Томськ, Хабаровськ, Владивосток, шо знаходяться в інших часових поясах і де, відповідно, все відбувається раніше за Москву, мають місце неалогічні заходи.

И у нас новогодние праздники pic.twitter.com/LIjbxhilO7 — Нора Лейман (@lgvTsBvhZVhZx6L) January 31, 2021

У Владивостоці та Хабаровську вже почалися затримання людей.

Усі вони – що в Москві, що у Сибіру – виходять на захист узятого під варту опозиціонера й антикорупціонера Олексія Навального.

Як повідомлялося, у російських містах в неділю, 31 січня, очікуються акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, який знаходиться під арештом, та інших політв’язнів. На сайті Навального опублікований список 80 міст, в яких заплановані акції, їх перелік оновлюється.

Нагадаємо, російські слідчі оголосили в розшук «спонсора Навального», який переховується в Україні.