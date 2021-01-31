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    У світі

    Прихильники Навального анонсували нові акції протесту в Росії

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    Прихильники Навального анонсували нові акції протесту в Росії

    Поліція Москви оголосила про те, що в зв’язку з акцією на підтримку Навального, в центрі міста введуть безпрецедентні обмеження для руху пішоходів і транспорту.

    У російських містах в неділю, 31 січня, очікуються акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, який знаходиться під арештом, та інших політв'язнів.

    На сайті Навального опублікований список 80 міст, в яких заплановані акції, їх перелік оновлюється.

    Як повідомляє Медуза, враховуючи анонсовані мітинги, ввечері 30 січня в центрі Москви влада почала споруджувати металеві конструкції і огорожі.

    Також поліція Москви оголосила про те, що в зв’язку з акцією на підтримку Навального, в центрі міста введуть безпрецедентні обмеження для руху пішоходів і транспорту. Влада планує закрити на вхід і вихід сім станцій метро і змінити маршрути руху громадського транспорту.

    У районі проведення акції протесту також буде обмежено рух пішоходів і закриті заклади громадського харчування і магазини.

    Як повідомляє Інтерфакс, увечері 30 січня поліцейські робили обхід кафе в центрі Москви і просили керівників відключити доступ до Wi-Fi для відвідувачів у день протестної акції.

    «Представники поліції приходять до установ громадського харчування в цивільній формі, пред’являють посвідчення і просять зв’язатися з керуючими, щоб ті „в зв’язку з обмеженнями через завтрашній захід“ дозволили відключити Wi-Fi 31 січня», — йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, російський опозиціонер Олексій Навальний повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім його затримали на паспортному контролі.

    Велика сімка (G7) в своїй спільній заяві зажадала від влади РФ звільнення Навального.

    Нагадаємо, Радбез ООН збирає засідання через ситуацію з Навальним.

    Теги: метро політика Олексій Навальний влада
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