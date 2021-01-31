Прихильники Навального анонсували нові акції протесту в Росії

Поліція Москви оголосила про те, що в зв’язку з акцією на підтримку Навального, в центрі міста введуть безпрецедентні обмеження для руху пішоходів і транспорту.

У російських містах в неділю, 31 січня, очікуються акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, який знаходиться під арештом, та інших політв'язнів.

На сайті Навального опублікований список 80 міст, в яких заплановані акції, їх перелік оновлюється.

Як повідомляє Медуза, враховуючи анонсовані мітинги, ввечері 30 січня в центрі Москви влада почала споруджувати металеві конструкції і огорожі.

Також поліція Москви оголосила про те, що в зв’язку з акцією на підтримку Навального, в центрі міста введуть безпрецедентні обмеження для руху пішоходів і транспорту. Влада планує закрити на вхід і вихід сім станцій метро і змінити маршрути руху громадського транспорту.

У районі проведення акції протесту також буде обмежено рух пішоходів і закриті заклади громадського харчування і магазини.

Як повідомляє Інтерфакс, увечері 30 січня поліцейські робили обхід кафе в центрі Москви і просили керівників відключити доступ до Wi-Fi для відвідувачів у день протестної акції.

«Представники поліції приходять до установ громадського харчування в цивільній формі, пред’являють посвідчення і просять зв’язатися з керуючими, щоб ті „в зв’язку з обмеженнями через завтрашній захід“ дозволили відключити Wi-Fi 31 січня», — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, російський опозиціонер Олексій Навальний повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім його затримали на паспортному контролі.

Велика сімка (G7) в своїй спільній заяві зажадала від влади РФ звільнення Навального.

Нагадаємо, Радбез ООН збирає засідання через ситуацію з Навальним.