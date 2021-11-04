У Росії озвучили можливу причину катастрофи літака Ан-12

Бортовий самописець літака, що розбився, сильно пошкоджений через пожежу

Катастрофу літака Ан-12 в Росії спровокував крижаний дощ, повідомило «Інтерфаксу» джерело, знайоме з перебігом розслідування.

«Первинні дані - у тому числі про це свідчить те, що вдалося зрозуміти з первинного аналізу самописця, - вказують на користь версії про зледеніння керма висоти при спробі заходу на друге коло», — сказав співрозмовник агентства.

За його даними, поряд з кермом висоти могли зледеніти елементи механізації крила. Супутніми чинниками могло стати перевантаження і неправильне центрування вантажу літака.

«Літак по суті став некерованим і впав з висоти ухвалення рішення перед відходом на друге коло», — повідомило джерело.

Літак Ан-12 білоруської авіакомпанії «Гродно» розбився вдень 3 листопада біля села Пивоваріха за 7 кілометрів від Іркутська. На борту літака перебували двоє українців, троє громадян Білорусії та двоє росіян. Усі вони загинули.

Увечері був виявлений бортовий самописець літака, що розбився. Він сильно пошкоджений через пожежу.



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