У Росії побили металевою трубою депутата, який критикував владу



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У постраждалого зламаний ніс, лікарі підозрюють черепно-мозкову травму

Двоє чоловіків в масках кілька разів вдарили депутата металевою трубою по голові, а потім били по обличчю

Депутата міської думи міста Усольє-Сибірське Іркутської області РФ Сергія Угляницю побили невідомі.

Про це повідомляють росЗМІ.

Депутат розповів, що на нього напали, коли він заганяв свою машину в гараж ввечері 29 жовтня. За словами Угляниці, двоє чоловіків в масках кілька разів вдарили його металевою трубою по голові, а потім били по обличчю.

Депутат відразу викликав поліцію і швидку, його доставили в одну з місцевих лікарень. У постраждалого зламаний ніс, лікарі підозрюють черепно-мозкову травму.

Політик вважає напад чиїмось замовленням. Він розповів, що два роки тому невідомі підпалили його автомобіль, а справу так і не розкрили.

ЗМІ зазначають, що Угляниця останнім часом активно критикував губернатора Іркутської області Сергія Левченка.