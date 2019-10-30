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    У світі

    У Росії побили металевою трубою депутата, який критикував владу

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    <p>У постраждалого зламаний ніс, лікарі підозрюють черепно-мозкову травму</p> - У Росії побили металевою трубою депутата, який критикував владу

    У постраждалого зламаний ніс, лікарі підозрюють черепно-мозкову травму

    Двоє чоловіків в масках кілька разів вдарили депутата металевою трубою по голові, а потім били по обличчю

    Депутата міської думи міста Усольє-Сибірське Іркутської області РФ Сергія Угляницю побили невідомі.

    Про це повідомляють росЗМІ.

    Депутат розповів, що на нього напали, коли він заганяв свою машину в гараж ввечері 29 жовтня. За словами Угляниці, двоє чоловіків в масках кілька разів вдарили його металевою трубою по голові, а потім били по обличчю.

    Депутат відразу викликав поліцію і швидку, його доставили в одну з місцевих лікарень. У постраждалого зламаний ніс, лікарі підозрюють черепно-мозкову травму.

    Політик вважає напад чиїмось замовленням. Він розповів, що два роки тому невідомі підпалили його автомобіль, а справу так і не розкрили.

    ЗМІ зазначають, що Угляниця останнім часом активно критикував губернатора Іркутської області Сергія Левченка.

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