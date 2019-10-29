У Києві молодик підстерігав біля супермаркету пенсіонерів і грабував



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Злодій грабував літніх людей

Жертвами нападника стали люди віком 80-90 років

Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру 21-річному уродженцю Хмельницької області, який здійснював розбійні напади на літніх людей.

Як повідомляє пресслужба прокуратури Києві, слідством встановлено, що упродовж жовтня поточного року зловмисник, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, здійснив щонайменше два розбійні напади на пенсіонерів у Солом’янському районі столиці.

Жертвами нападника стали літні люди віком від 80 до 90 років. Чоловік підстерігав їх біля супермаркету на вулиці Митрополита Липківського та нападав вже біля їхнього житла.

В результаті неправомірних дій нападник заволодів мобільним телефоном та грошовими коштами потерпілих на суму близько 6 тис. грн.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 186, ч 1 ст. 187 КК України.

На даний час до суду направлено клопотання про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Перевіряється причетність даної особи до інших аналогічних злочинів.

Нагадаємо, нещодавно поліція затримала чотирьох громадян Грузії, які пограбували будинок літньої жінки на Київщині. Поліція Київщини перевіряє можливу причетність даних осіб до скоєння аналогічних злочинів.

У серпні у Білій Церкві поліція затримала чотирьох молодиків, які вчинили розбійний напад на чоловіка.