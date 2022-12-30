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У Росії спалахнув нафтовий танкер (відео)

glavcom.ua
У Росії спалахнув нафтовий танкер (відео)
Горять дві каюти площею 10 кв. м
фото скріншот відео

Пожежі надано другий рівень складності

Неподалік Санкт-Петербурга (Росія) у місті-порту Кронштадт спалахнув нафтовий танкер «Арктика». Про це повідомляє «Медуза».

Як зазначається, що пожежа спалахнула на борту танкера, який пришвартований у Кронштадті. За інформацією російських ЗМІ, горять дві каюти площею 10 кв. м.

Пожежі надано другий рівень складності.

Раніше повідомлялося, що у Новосибірську спалахнула масштабна пожежа. Також 25 грудня у Росії сталася чергова масштабна пожежа. Цього разу пожежа виникла на Кубані.

Теги: пожежа росія Арктика Порту відео

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