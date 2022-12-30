У Росії спалахнув нафтовий танкер (відео)
Пожежі надано другий рівень складності
Неподалік Санкт-Петербурга (Росія) у місті-порту Кронштадт спалахнув нафтовий танкер «Арктика». Про це повідомляє «Медуза».
Як зазначається, що пожежа спалахнула на борту танкера, який пришвартований у Кронштадті. За інформацією російських ЗМІ, горять дві каюти площею 10 кв. м.
Пожежі надано другий рівень складності.
Раніше повідомлялося, що у Новосибірську спалахнула масштабна пожежа. Також 25 грудня у Росії сталася чергова масштабна пожежа. Цього разу пожежа виникла на Кубані.
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