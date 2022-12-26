У Новосибірську спалахнула масштабна пожежа (відео)

Очевидці повідомляють, що перед пожежею прогриміли вибухи

У Росії знову пожежа. Цього разу палає склад у Новосибірську. Про це повідомляють місцеві паблики.

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За даними ЗМІ, площа пожежі вже досягла 2 тис. кв., у повітрі відчувається запах пластику.

Очевидці кажуть, що чули вибухи – і після цих звуків здійнявся дим і спалахнуло полум'я.

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Нагадаємо, вчора палало на Кубані. Пожежа сталася в торгівельному центрі «Вега» у станиці Тбіліській на вулиці Жовтневій.

У ніч на 26 грудня Telegram-канали повідомили про вибухи на російському аеродромі в Енгельсі. Саме на цьому аеродромі базуються літаки, які запускають ракети під час масових ударів по Україні.

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Площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули три людини. Ще четверо було госпіталізовано.