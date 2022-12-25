У Росії вирує чергова масштабна пожежа (фото, відео)
Вогонь охопив торговельний центр на Кубані
У неділю, 25 грудня, у Росії сталася чергова масштабна пожежа. Цього разу пожежа виникла на Кубані.
Пожежа сталася в торгівельному центрі «Вега» у станиці Тбіліській на вулиці Жовтневій.
Вогонь охопив площу близько тисячі квадратних метрів.
Російські рятувальники розгорнули штаб на місці пожежі.
Нагадаємо, увечері 24 грудня у російському Мурманську сталася пожежа на базі постачання «Фактор».
23 грудня у російському місті Кемерово згорів незаконний будинок для людей похилого віку. Внаслідок пожежі загинули щонайменше 11 людей.
Також 23 грудня невідомі підпалили військкомат у Саратовській області.
Раніше повідомлялося, що у столиці країни-терористки Росії Москві сталася пожежа у військовій частині, розташованій у Східному адміністративному окрузі. За попередніми даними, пожежа спалахнула у гаражних боксах, розташованих на території частини.
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