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У Росії вирує чергова масштабна пожежа (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Росії вирує чергова масштабна пожежа (фото, відео)
Горить ТЦ «Вега» у станиці Тбіліській
фото: МНС РФ

Вогонь охопив торговельний центр на Кубані

У неділю, 25 грудня, у Росії сталася чергова масштабна пожежа. Цього разу пожежа виникла на Кубані.

Пожежа сталася в торгівельному центрі «Вега» у станиці Тбіліській на вулиці Жовтневій.

Вогонь охопив площу близько тисячі квадратних метрів.

Російські рятувальники розгорнули штаб на місці пожежі.

Нагадаємо, увечері 24 грудня у російському Мурманську сталася пожежа на базі постачання «Фактор».

23 грудня у російському місті Кемерово згорів незаконний будинок для людей похилого віку. Внаслідок пожежі загинули щонайменше 11 людей. 

Також 23 грудня невідомі підпалили військкомат у Саратовській області.

Раніше повідомлялося, що у столиці країни-терористки Росії Москві сталася пожежа у військовій частині, розташованій у Східному адміністративному окрузі. За попередніми даними, пожежа спалахнула у гаражних боксах, розташованих на території частини.

Теги: пожежа росія рятувальники

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