У Росії сталася стрілянина у школі: поранені діти (відео)

Чоловік у чорному костюмі спочатку вистрілив у охоронця, а потім увірвався до класу

У російському місті Іжевськ відбулася стрілянина в школі. Стрілянина почалася під час уроку, повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Уже відомо про трьох поранених, серед них двоє дітей.

Як зазначається у повідомленні, чоловік у чорному костюмі спочатку вистрілив у охоронця, а потім увірвався до класу та почав стріляти в дітей. Повідомляється, що директор школи встигла сховатися з пораненою дитиною у кабінеті і зачинитися.

Як повідомляють російські телеграм-канали, наразі відбувається евакуація школярів та вчителів. На місце події вирушили екстренні служби.

Як повідомлялося, в Іркутській області (Росія) мобілізований чоловік відкрив вогонь в Усть-Ілімському військкоматі. За попередніми даними, нападник влучив в начальника призовної комісії.