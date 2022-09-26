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У РФ чоловік стріляв у начальника призовної комісії (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У РФ чоловік стріляв у начальника призовної комісії (відео)
Наразі нападник затриманий
фото скріншот відео

Нападник випустив чотири кулі

В Іркутській області (Росія) мобілізований чоловік відкрив вогонь в Усть-Ілімському військкоматі. Про це повідомляє Baza.

За попередніми даними, нападник влучив в начальника призовної комісії. 

Пропагандистські ЗМІ повідомили, що нападник затриманий. Ним виявився 25-річний місцевий житель Зінін Руслан.

Згодом ЗМІ проінформували, що начальника призовної комісії винесли до карети швидкої допомоги. Спочатку повідомлялося, що військкома було вбито, але, за останніми даними, він вижив.

Нагадаємо, Росію охопили масові акції протестів проти мобілізації на війну. У Дагестані люди вимагають від силовиків відпустити всіх затриманих на мітингах проти мобілізації. Місцеві анонсували нові масштабні протести. Силовикам дали годину, аби відпустити затриманих. В іншому випадку мітингувальники влаштують новий бунт. Звернення активістів опублікували в місцевих телеграм-каналах.

Після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації, у деяких регіонах Росії люди почали виходити на протести проти цього рішення. 

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Теги: мобілізація війна росія

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