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У Росії створено пасажирський літак, але не для пасажирів: усі подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Росії створено пасажирський літак, але не для пасажирів: усі подробиці
фото: з відкритих джерел

На тлі нестачі літаків для перевезення пасажирів, у Росії вирішили створити новий вітчизняний борт, але не для людей, а для виконання авіаробіт

Конструктори літаків вирішили, що ремонтувати літаки у Росії набагато важливіше, ніж перевозити пасажирів. Так, російські літаки «Байкал» (ЛМС-901), які планує закупити далекосхідна авіакомпанія «Аврора» через два роки, будуть використовуватись не для перевезення пасажирів. Конструктори говорять, що борти знадобляться для виконання різних авіаробіт, наприклад, лісоохорони або польотів санітарної авіації. Про це пише російське видання «Известия» з посиланням на джерело в компанії «Аврора», а також джерело, близьке до уряду РФ.

Один із співрозмовників зазначив, що використовувати новий літак в авіароботах планують і «Аврора», і Мінсхідрозвитку РФ. Представник «Аврори» повідомив, що компанія зараз проводить роботи щодо деталізації таких авіаційних робіт.

«Йдеться про базування літаків, маршрути, планування кількості льотних годинників та багато іншого. За фактом закінчення цього процесу визначиться максимально ефективна модель організації робіт для цього літака», - повідомив офіційний представник сахалінської авіакомпанії Артур Ді.

У Росії створено пасажирський літак, але не для пасажирів: усі подробиці фото 1

У  Мінпромторгу повідомили, що роботи з будівництва літака ведуться згідно з графіком, а в базовій конфігурації його сертифікують наприкінці цього року.

Нагадаємо, російські авіаперевізники користуються  Airbus та Boeing і будуть робити це ще мінімум до 2030 року.Російські авіаперевізники все ще експлуатують 467 літаків Airbus та Boeing проти 544, які вони використовували рік тому. 

Авіакомпанії відмовилися від рейсів до США, Західної Європи, натомість збільшивши кількість рейсів до Таїланду, Туреччини та ОАЕ, а також Вірменії, Киргизстану і Таджикистану.

Але вони здійснюють близько 1100 внутрішніх рейсів на день, що приблизно на 15% менше проти року раніше. Зазначається, що на тлі санкцій цільові галузі РФ знаходять обхідні шляхи або звертаються до інших партнерів.

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