Санкції не завада: росіяни продовжують літати на Airbus та Boeing

Російські авіаперевізники користуються Airbus та Boeing і будуть робити це ще мінімум до 2030 року

Російські авіаперевізники все ще експлуатують 467 літаків Airbus та Boeing проти 544, які вони використовували рік тому Про це пише Bloomberg.

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За даними агенції, російські авіакомпанії відмовилися від рейсів до США, Західної Європи, натомість збільшивши кількість рейсів до Таїланду, Туреччини та ОАЕ, а також Вірменії, Киргизстану і Таджикистану.

Але вони здійснюють близько 1100 внутрішніх рейсів на день, що приблизно на 15% менше проти року раніше. Зазначається, що на тлі санкцій цільові галузі РФ знаходять обхідні шляхи або звертаються до інших партнерів.

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Кремль заборонив авіакомпаніям повертати орендовані літаки їхнім власникам за кордоном та закликав перевізників перереєструвати їх у Росії. Таким чином, більшість літаків продовжують літати, хоча вони й відрізані від важливих оновлень програмного забезпечення та обслуговування, яке необхідне для гарантії їхньої льотної придатності.

У компанії Boeing повідомили, що з минулого року не постачали запчастини, технічне обслуговування чи технічну підтримку авіакомпаніям чи ремонтним компаніям у Росії відповідно до санкцій США. Головний виконавчий директор Airbus Гійом Форі сказав, що у другій половині 2022 року російські авіакомпанії використовували літаки його компанії більш ніж до пандемії.

Втім, у Росії абсолютно не заперечують такий стан справ. Глава Росавіації Олександр Нерадько в інтерв'ю РБК також підтвердив, що літаки Airbus і Boeing, які є у розпорядженні російських авіакомпаній, можуть «спокійно літати» до 2030 року.

Олександр Нерадько також не вважає, що після запровадження санкцій та різноманітних заборон на постачання комплектуючих для закордонних лайнерів літати на них стало небезпечно. «У мене є впевненість, що не стало небезпечніше літати. І це ніяк не пов'язано з наявністю чи відсутністю оригінальних запчастин», – сказав він.

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Також він висловився проти використання терміну «канібалізація», який означає зняття вузлів та деталей з одного літака та встановлення їх на інший. За словами чиновника, така практика не є чимось новим, це «практикувалося завжди і скрізь, зокрема за часів Радянського Союзу».