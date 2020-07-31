Скільки тварин загинуло під час пожеж в Австралії. Вчені оприлюднили доповідь



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Раніше шкода тваринному світу оцінювалася в 1 мільярд жертв Фото: WildeLife / instagram.com

Частина тварин загинула вже після пожеж

Учені з декількох університетів Австралії у своїй доповіді назвали оцінку кількості загиблих тварин від пожеж та їхніх наслідків у 2019-2020 роках. Про це повідомляє науковий портал Science X.

За підрахунками вчених у вогні безпосередньо та внаслідок спустошення на континенті загинуло 3 мільярди тварин. Серед них: 143 мільйони ссавців, 2,26 мільярда рептилій, 180 мільйонів птахів і 51 мільйонів жаб. Указаний звіт є проміжним, а остаточні результати будуть відомі ближче до кінця серпня.

«Важко уявити собі яку-небудь подію у світі живої природи, яка вбила або витіснила зі звичних місць проживання стільки тварин», – коментує Дермот О’горман, один з співавторів доповіді.

Нагадаємо, що лісові пожежі є сезонним явищем у Австралії. У серпні 2019 року на сході країни почалась пожежа, наслідком якої стала вигорання 6,3 мільйона гектарів лісів (63 000 квадратних кілометрів), знищення понад 2500 будівель (включаючи понад 1300 житлових будинків) та загибель 25 людей. Шкода фауні тоді оцінювалася в 1 мільярд жертв.