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У Росії військовий на публіці наклав на себе руки (відео)

Володимир Миленко
glavcom.ua
У Росії військовий на публіці наклав на себе руки (відео)
Російський матрос наклав на себе руки, стрибнувши з Сампсонієвського мосту (на фото) у Санкт-Петербурзі. Мотиви суїциду невідомі
фото: Вікіпедія

Матрос несподівано стрибнув з мосту і затонув

У російському Санкт-Петербурзі один із військовослужбовців, який служив на крейсері-музеї «Аврора», наклав на себе руки, стрибнувши у Велику Невку. Про це повідомляє «Медиазона».

Журналісти дізналися деталі інциденту. 19-річний матрос В’ячеслав Демиденко, повертаючись разом із колегами зі сніданку у Військово-морській академії Петербурга, мовчки стрибнув з мосту у воду.

Тіло матроса за кілька годин знайшла рятувальна служба. Разом з ним мало не затонули ще двоє військовослужбовців, які кинулися рятувати Демиденка.

Відомо, що самогубець тільки місяць тому був призваний до російської армії із Калініграда. Батьки розповіли, що В’ячеслав не скаржився на службу.

Нагадаємо, раніше в Уфі слідчий записав відеозвернення і вчинив самогубство.

А у Челябінську жінка викинула з вікна своїх дітей, а потім наклала на себе руки.

Теги: самогубство військові росія

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