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  4. У Челябінську жінка викинула з вікна своїх дітей, а потім наклала на себе руки
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    Соціум

    У Челябінську жінка викинула з вікна своїх дітей, а потім наклала на себе руки

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    Вже порушено кримінальну справу 
    фото із відкритих джерел

    Одна дитина вижила і наразі перебуває у лікарні

    У російському місті Челябінськ жінка викинула з вікна своїх дітей, а потім наклала на себе руки. Подія сталася у Металургійному районі, повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на власні джерела.

    «Трагедія сталася сьогодні вночі. Трирічна дівчинка загинула, другу дитину, підлітка, з тяжкими травмами госпіталізували в реанімацію. Жінка після цього наклала на себе руки», сказав співрозмовник агентства.

    Порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 105 КК РФ (вбивство), повідомили у регіональному слідчому управлінні СКР.

    Варто зауважити, що за інформацією регіонального МОЗ, дитина, яка вижила, нині перебуває в лікарні.

    «Дитина госпіталізована у стані тяжкого ступеня тяжкості. Вона перебуває під контролем лікарів, надається вся необхідна медична допомога», йдеться у повідомленні. Наразі причини такого вчинку жінки невідомі.

    Нагадаємо, в Одесі 11-річна дівчинка вистрибнула з вікна четвертого поверху.

    Раніше у Києві на Харківському шосе пенсіонер вчинив самогубство. Пенсіонер залишив передсмертну записку родичам.

    Теги: росія діти вбивство самогубство
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    У Челябінську жінка викинула з вікна своїх дітей, а потім наклала на себе руки