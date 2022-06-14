У Челябінську жінка викинула з вікна своїх дітей, а потім наклала на себе руки

Одна дитина вижила і наразі перебуває у лікарні

У російському місті Челябінськ жінка викинула з вікна своїх дітей, а потім наклала на себе руки. Подія сталася у Металургійному районі, повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на власні джерела.

«Трагедія сталася сьогодні вночі. Трирічна дівчинка загинула, другу дитину, підлітка, з тяжкими травмами госпіталізували в реанімацію. Жінка після цього наклала на себе руки», – сказав співрозмовник агентства.

Порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 105 КК РФ (вбивство), повідомили у регіональному слідчому управлінні СКР.

Варто зауважити, що за інформацією регіонального МОЗ, дитина, яка вижила, нині перебуває в лікарні.

«Дитина госпіталізована у стані тяжкого ступеня тяжкості. Вона перебуває під контролем лікарів, надається вся необхідна медична допомога», – йдеться у повідомленні. Наразі причини такого вчинку жінки невідомі.

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