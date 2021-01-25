Відомий російський комік покінчив життя самогубством

Стендап-комік і актор Олександр Шаляпін помер на 42 році життя

Про причини самогубства артиста поки не повідомляється

У столиці РФ Москві знайдений мертвим комедійний актор, стенд-ап комік Олександр Шаляпін. За попередньою інформацією, чоловік пішов з життя добровільно, повідомляють російські ЗМІ.

Тіло Шаляпіна виявила вдома його дружина, яка викликала швидку допомогу.

«На місці поліція і швидка. Вони розбираються в обставинах події», - йдеться в повідомленні.

Шаляпіну був 41 рік. У кіно він дебютував в 2006 році у фільмі «Бумер: Фільм другий». Також знімався в серіалах «Універ». «Нова гуртяга», «Важкий пісок».

Шаляпін в 2011 році на фестивалі «Большая Разница Одесса» став переможцем в номінації «Альтернативна пародія».

Як повідомлялося раніше, від пневмонії помер американський сценарист Уолтер Бернстайн. Найбільш відомий він за фільмами «Підставна особа» - за нього його номінували на премію «Оскар», а також «Будинок на Керролл-стріт».