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    Відомий російський комік покінчив життя самогубством

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    Стендап-комік і актор Олександр Шаляпін помер на 42 році життя - Відомий російський комік покінчив життя самогубством
    Стендап-комік і актор Олександр Шаляпін помер на 42 році життя
    Фото з відкритих джерел

    Про причини самогубства артиста поки не повідомляється

    У столиці РФ Москві знайдений мертвим комедійний актор, стенд-ап комік Олександр Шаляпін. За попередньою інформацією, чоловік пішов з життя добровільно, повідомляють російські ЗМІ.

    Тіло Шаляпіна виявила вдома його дружина, яка викликала швидку допомогу.

    «На місці поліція і швидка. Вони розбираються в обставинах події», - йдеться в повідомленні.

    Шаляпіну був 41 рік. У кіно він дебютував в 2006 році у фільмі «Бумер: Фільм другий». Також знімався в серіалах «Універ». «Нова гуртяга», «Важкий пісок».

    Шаляпін в 2011 році на фестивалі «Большая Разница Одесса» став переможцем в номінації «Альтернативна пародія».

    Як повідомлялося раніше, від пневмонії помер американський сценарист Уолтер Бернстайн. Найбільш відомий він за фільмами «Підставна особа» - за нього його номінували на премію «Оскар», а також «Будинок на Керролл-стріт».

    Теги: Росія кіно самогубство актор
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