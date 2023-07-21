У Росії затримано терориста Гіркіна

За попередніми даними, затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК «Вагнер»

Сьогодні, 21 липня, російські правоохоронці затримали Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). Про це повідомляє РБК з посиланням на два джерела в правоохоронних органах і адвоката Стрєлкова.

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Зазначається, що співробітники правоохоронних органів забрали Стрєлкова з дому близько полудня. У його квартирі працівники Слідчого комітету проводять обшук.

За попередніми даними, затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК «Вагнер».

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У соцмережах з’явився допис нібито дружини Гіркіна, де вона підтвердила затримання свого чоловіка.

За словами дружини Гіркіна, звинувачення її чоловікові висунуті за статтею 282 КК Росії (порушення ненависті чи ворожнечі, так само як приниження людської гідності).

Ігор Гіркін або ж Стрєлков – ексспівробітник ФСБ і колишній міністр оборони самопроголошеної «ДНР».

Нагадаємо, Гіркін неодноразово критикував владу Росії. Він вважає, що РФ не вдасться захопити всю територію Донецької області і взагалі інколи захоплювався ЗСУ.

1 липня він напророчив новий бунт у Росії.

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А 19 липня висунув ультиматум Путіну.