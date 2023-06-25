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Терорист Гіркін закликав Путіна піти у відставку

Надія Карбунар
glavcom.ua

Гіркін переконаний, що глава Кремля не бере на себе відповідальність за низку великих поразок на фронті

Російський терорист і військовий злочинець Ігор Стрєлков (Гіркін) закликав диктатора Володимира Путіна піти у відставку. З відповідною заявою він виступив на конференції «Клубу розгніваних патріотів».

Гіркін переконаний, що глава Кремля не бере на себе відповідальність за низку великих поразок на фронті.

«Інакше законну владу РФ буде деморалізовано, всі чиновники уникатимуть зобов'язань за бойові дії, як в Україні, так і на території Росії, де нерідко відбуваються «диверсії», – сказав він.

Крім того, на так званій конференції обговорили вчорашній заколот приватної військової компанії «Вагнер» та засудили дії найманців, які за наказом Євгена Пригожина рушили на Москву.

«Якщо чинний президент не готовий взяти на себе відповідальність за переведення країни на військові рейки, то йому просто необхідно передати – зазначу, лише законним шляхом – владу тому, хто здатний зайнятися цією тяжкою роботою», –сказав Гіркін.

До слова, раніше терорист Стрєлков висміяв військові обіцянки Шойгу.

 

Теги: Ігор Стрєлков військові президент злочинець

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