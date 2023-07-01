Терорист Гіркін напророчив новий бунт у Росії

Черговий заколот – не за горами. Залишилося лише дочекатися великої поразки на фронті, вважає Гіркін

Гіркін розлючений, бо бунтівників і Пригожина не покарано

Терорист та воєнний злочинець Ігор Стрєлков-Гіркін поділився песимістичними роздумами про заколот приватної військової компанії «Вагнер» та напророчив новий бунт. Як написав Гіркін у Telegram, через тиждень із моменту походу на Москву Євгена Пригожина вже можна проаналізувати, що буде з Росією у майбутньому.

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Гіркін розлючений, що «Вагнер» під час заколоту збив 6 вертольотів, літак, а також «мінусну» понад 10 російських військовослужбовців, але бунтівників не покарано.

«Більше того – пан Пригожин вільно переміщається через державний кордон РФ, проживає в Петербурзі і влада вдає, що «так і треба». Жодних відставок осіб, які виявили під час заколоту некомпетентність і боягузливість – немає близько. Вищі державні діячі, які втекли закордон у день заколоту – всі на своїх місцях», – заявив Гіркін.

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Він констатував, що «ні слів засудження, ні навіть найменшого натяку на покарання з вуст особи, яка віддалено нагадує президента, не прозвучало». Тому, він пророкує ще один бунт в РФ.

«Черговий заколот – не за горами. Залишилося лише дочекатися великої поразки на фронті. І, так, – хто б його не почав – опиратися бунтівникам тепер не буде вже ніхто. Загалом ніхто. Бо немає сенсу ризикувати життям, захищаючи таку убогу та жалюгідну владу. До чого це призведе – я вже не раз писав... занадто багато «живих позаздрять мертвим». Але неможливо врятувати країну, володарі якої настільки прогнили, що втратили навіть елементарний інстинкт самозбереження, розмінявши його на можливість ще трохи «за будь-яку ціну нічого не робити», – підсумував терорист.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

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Самопроголошений президент Білорусі не став приховувати, що заколот, організований засновником приватної військової компанії «Вагнер» Євгеном Пригожиним, серйозно його «напружив», як і усіх у Мінську. Утім вважає, що його врятували від остаточної паніки «білоруські військові та їхні тили».

Пізніше стало відомо, що Росія закрила кримінальну справу за фактом збройного заколоту проти власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина.