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«Нікчема має передати владу». Терорист Гіркін висунув ультиматум Путіну

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Нікчема має передати владу». Терорист Гіркін висунув ультиматум Путіну
Терорист Стрєлков розкритикував Путіна та вище керівництво Росії
фото з відкритих джерел

Терорист Ігор Гіркін-Стрєлков заявив, що найкращий вихід для Путіна – це відставка, бо інакше йому «недовго залишилося»

Терорист Ігор Гіркін-Стрєлков гостро розкритикував російського диктатора Володимира Путін. Стрєлков поставив ультиматум: Путіну слід скоріше піти з посади президента Росії. При цьому Стрєлков зазначив, що усі 23 роки президентства Путіна Росією керував «повний нікчема».

«Убоге скиглення, скарги на партнерів – це скільки завгодно. Але вже дуже давно риторика президента навіть віддалено не нагадує традиційний «чоловічий стандарт» – «треба бути, а не здаватися». Багато балаканини, мінімум справ і абсолютна безвідповідальність за провали – ось стиль «пізнього Путіна» (рока так з 2014-го). А ще – шалена пихата брехня. Але і її з початку «СВО» вже не почути», – каже Гіркін.

Стрєлков почав критикувати Путіна за вихід Росії з зернової угоди, адже тепер західному світу все рівно на умови Росії – «без всякої поваги», зазначив Стрєлков, у Путіна потребуватимуть продовжити угоду. Терорист порівняв Путіна із світовими диктаторами – Слободаном Мілошевичем, Саддам Хусейном та Муаммаром Каддафі. Стрєлков нагадав про їхню смерть та зазначив, що Путіну, якого він іронічно назвав «унікальною стратегічною перевагою», також «недовго залишилося». 

«Слабкий, але розумний король схильний знаходити собі розумного та вольового канцлера (прем'єра, секретаря тощо). Щоб той правив, поки він царює. В історії безліч прикладів подібних успішних тандемів... Людовік 13-й і Рішельє, Вільгельм Перший і Бісмарк, і так далі... А наш?! Кудрін, Медведєв, Мішустін – прем'єри, Іванов, Сердюков, Шойгу – полководці... чим далі – тим бездарніше і нікчемніше», – визвірився терорист Гіркін. Під удар тепер потрапив не тільки Путін, але й усе вище політичне та військове керівництво Росії.

Гіркін-Стрєлков також згадав про стосунки Путіна із колишньою спортсменкою Аліною Кабаєвою:

«Загалом, завершуючи роздуми, змушений жалкувати, що Путін – не жінка. У слабкої характером і не дуже розумної жінки могли б бути талановиті фаворити... Теж як пощастить, насправді (часто бувало і зовсім навпаки), але був би хоча б шанс. А Кабаєва не потягнула, на жаль», – іронізує Стрєлков.

Свою песимістичну та «викривальну» оповідь Стрєлков завершив думкою, що Путін – «повний нікчема».

«Історія не має умовного способу. 23 роки на чолі країни знаходилося нікчема, яка зуміла «пустити пилюку в очі» значній частині населення. Нині воно – останній острівець легітимності та стійкості держави», – заявив терорист.
 
Гіркін навіть пропонує вигнати Путіна «незаконним шляхом», натякаючи на новий заколот у Росії, адже, за його словами, ще шість років при владі «цього боягузливого бездари» Росія не витримає. Єдиний вихід для Путіна, на думку Стрєлкова, – це передача влади комусь іншому. Проте Путін цього ніколи не зробить.

Терорист Гіркін-Стрєлков відкрито вилаяв диктатора Путіна
Терорист Гіркін-Стрєлков відкрито вилаяв диктатора Путіна
скріншот
Ігор Гіркін, або ж Стрєлков, – ексспівробітник ФСБ і колишній міністр оборони самопроголошеної «ДНР». Після початку повномасштабного вторгнення Гіркін став активно критикувати Путіна та військово-політичне керівництво Росії.

Нагадаємо, що раніше терорист Гіркін напророчив новий бунт у Росії. За його словами, Путіна спробують повалити після чергової величезної поразки на фронті. Також він закликав Путіна піти у відставку.

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Теги: росія путін Ігор Стрєлков Ігор Гіркін

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