«Нікчема має передати владу». Терорист Гіркін висунув ультиматум Путіну

Терорист Ігор Гіркін-Стрєлков заявив, що найкращий вихід для Путіна – це відставка, бо інакше йому «недовго залишилося»

Терорист Ігор Гіркін-Стрєлков гостро розкритикував російського диктатора Володимира Путін. Стрєлков поставив ультиматум: Путіну слід скоріше піти з посади президента Росії. При цьому Стрєлков зазначив, що усі 23 роки президентства Путіна Росією керував «повний нікчема».

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«Убоге скиглення, скарги на партнерів – це скільки завгодно. Але вже дуже давно риторика президента навіть віддалено не нагадує традиційний «чоловічий стандарт» – «треба бути, а не здаватися». Багато балаканини, мінімум справ і абсолютна безвідповідальність за провали – ось стиль «пізнього Путіна» (рока так з 2014-го). А ще – шалена пихата брехня. Але і її з початку «СВО» вже не почути», – каже Гіркін.

Стрєлков почав критикувати Путіна за вихід Росії з зернової угоди, адже тепер західному світу все рівно на умови Росії – «без всякої поваги», зазначив Стрєлков, у Путіна потребуватимуть продовжити угоду. Терорист порівняв Путіна із світовими диктаторами – Слободаном Мілошевичем, Саддам Хусейном та Муаммаром Каддафі. Стрєлков нагадав про їхню смерть та зазначив, що Путіну, якого він іронічно назвав «унікальною стратегічною перевагою», також «недовго залишилося».

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«Слабкий, але розумний король схильний знаходити собі розумного та вольового канцлера (прем'єра, секретаря тощо). Щоб той правив, поки він царює. В історії безліч прикладів подібних успішних тандемів... Людовік 13-й і Рішельє, Вільгельм Перший і Бісмарк, і так далі... А наш?! Кудрін, Медведєв, Мішустін – прем'єри, Іванов, Сердюков, Шойгу – полководці... чим далі – тим бездарніше і нікчемніше», – визвірився терорист Гіркін. Під удар тепер потрапив не тільки Путін, але й усе вище політичне та військове керівництво Росії.

Гіркін-Стрєлков також згадав про стосунки Путіна із колишньою спортсменкою Аліною Кабаєвою:

«Загалом, завершуючи роздуми, змушений жалкувати, що Путін – не жінка. У слабкої характером і не дуже розумної жінки могли б бути талановиті фаворити... Теж як пощастить, насправді (часто бувало і зовсім навпаки), але був би хоча б шанс. А Кабаєва не потягнула, на жаль», – іронізує Стрєлков.

Свою песимістичну та «викривальну» оповідь Стрєлков завершив думкою, що Путін – «повний нікчема».

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«Історія не має умовного способу. 23 роки на чолі країни знаходилося нікчема, яка зуміла «пустити пилюку в очі» значній частині населення. Нині воно – останній острівець легітимності та стійкості держави», – заявив терорист.



Гіркін навіть пропонує вигнати Путіна «незаконним шляхом», натякаючи на новий заколот у Росії, адже, за його словами, ще шість років при владі «цього боягузливого бездари» Росія не витримає. Єдиний вихід для Путіна, на думку Стрєлкова, – це передача влади комусь іншому. Проте Путін цього ніколи не зробить.

Терорист Гіркін-Стрєлков відкрито вилаяв диктатора Путіна скріншот

Ігор Гіркін, або ж Стрєлков, – ексспівробітник ФСБ і колишній міністр оборони самопроголошеної «ДНР». Після початку повномасштабного вторгнення Гіркін став активно критикувати Путіна та військово-політичне керівництво Росії.

Нагадаємо, що раніше терорист Гіркін напророчив новий бунт у Росії. За його словами, Путіна спробують повалити після чергової величезної поразки на фронті. Також він закликав Путіна піти у відставку.