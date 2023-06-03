У Росії зіткнулися одразу 13 автомобілів: багато постраждалих (фото, відео)

Вантажівка виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з автомобілями, що проїжджали на зустріч

Внаслідок ДТП постраждали щонайменше 16 людей

У Санкт-Петербурзі на дорозі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися одразу 13 автомобілів. Про це передають росЗМІ.

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Попередньо встановлено, що вантажівка виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з автомобілями, що проїжджали на зустріч.

Щонайменше 16 людей постраждали. Багато з них госпіталізували.

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Нагадаємо, вчора в індійському штаті Одіша сталося зіткнення трьох поїздів. Це стало причиною загибелі 300 пасажирів. Крім того, відомо про 900 поранених.

За попередніми даними, пасажирський поїзд Бангалор – Калькутта частково зійшов із рейок після зіткнення з пасажирським потягом. Частина вагонів опинилася на сусідніх коліях, і в них врізався швидкий поїзд Коромандельський експрес, що прямував з Калькутти до Ченнаї.