Алкогольна ДТП. Як Вища рада правосуддя «катувала» суддю Тандира

Суддя Олексій Тандир наголосив, що протягом 13 років щоденно проїжджає по дорозі, де було скоєно смертельне ДТП

41-річний носій судівської мантії підозрюється у скоєнні ДТП під дією алкоголю, в якій загинув 23-річний нацгвардієць на блокпосту

У суботу, 27 травня, Вища рада правосуддя надала згоду на тримання під вартою голови Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира. 41-річний служитель Феміди підозрюється у скоєнні ДТП під дією алкоголю. В аварії загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко, котрий ніс варту на блокпосту у столиці.

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Адвокати Тандира вибудували очікувану лінію захисту: мовляв, де докази слідства, що їхній клієнт кермував напідпитку? Наполовину порожня пляшка віскі, яку було знайдено на пасажирську сидінні суддівського «Лексуса», ще ні про що не говорить.

Сам суддя, який добре підкований на законах і спеціалізується на розгляді кримінальних та адміністративних справах щодо порушників правил дорожнього руху, виставив себе на посміховисько. Це сталося, коли він говорив про київський медичний заклад «Соціотерапія».

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«Ми поїхали у першу лікарню «Соціотерапія». Слідчий запитав, чи буду проходити освідування (на предмет керування транспортним засобом в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння – авт.). Я повідомив, що ця лікарня не є тим спеціальним закладом, який може проводити освідування. Зі мною погодився слідчий ДБР. І тому ми поїхали в іншу лікарню», – розповідав суддя Олексій Тандир членам Вищої ради правосуддя.

Освідування (ст. 241 КПК України) – це слідча (розшукова) дія, яка проводиться слідчим або прокурором щодо підозрюваного, свідка чи потерпілого для виявлення на їхньому тілі слідів кримінального правопорушення або особливих прикмет, якщо для цього не потрібно проводити судово-медичну експертизу. Метою освідування є виявлення на тілі підозрюваного, свідка чи потерпілого слідів кримінального правопорушення або особливих прикмет.

Поважних членів ВРП, схоже, дуже зачепила історія з безрезультатним катанням Тандира по лікарнях столиці. І вони почали «ганяти» суддю конкретними запитаннями.

«Якою має бути реакція свідомої принципової і доброчесної людини-правника, яку звинувачують, що вона була у стані алкогольного сп’яніння, а вона чітко знає, що не є у такому стані? При цьому їй пропонується під відеозапис пройти медичний огляд», – поцікавився член ВРП Олексій Мельник.

«Знаю, чому ви про це запитуєте. Я про це думав, коли був у «Соціотерапії» і хотів уникнути подальших маніпулювань. Тому сказав слідчому, що ця лікарня не належить (до відповідного переліку закладів, яким дозволено проводити огляд водіїв на стан алкогольного сп’яніння – авт.)», – відповів Тандир.

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«Тоді, як поясните, що у десяти справах ви (як суддя, – «Главком») прийняли як доказ дані з «Соціотерапії»?» – намагався дотиснути член ВРП Мельник.

«Значить особа не заперечувала, що перебувала у стані алкогольного сп’яніння», – викручувався підозрюваний суддя.

Дійсно, якщо зазирнути до судового реєстру, то суддя Олексій Тандир зовсім не придирався до висновків «Соціотерапії», долучених справ, які він розглядав. Навпаки медичні довідки про огляд на стан сп’яніння були чи не вирішальними.

Кілька прикладів. У листопаді 2022 року суддя Тандир закрив справу за ч.1 статті 130 Кодексу про адмінправопорушення. Тоді результатам алкотестера «Драгер», який показав 3,14 проміле алкоголю у водія, суддя протиставив висновок столичної лікарні «Соціотерапія», який не підтвердив ознак сп`яніння.

Або у травні 2021 року суддя Тандир оштрафував на 34 тис. грн безробітного на автомобілі «Ровер». Водій керував машиною під дією наркотиків.

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«Суд вважає, що винність особи у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 130 КУпАП підтверджується матеріалами справи, а саме протоколом про адміністративне правопорушення від 26.02.2021 року; висновком КНП «Київська міська наркологічна клінічна лікарня «Соціотерапія» від 26.02.2021…» – зазначено у постанові судді Тандира.

Або у січні 2023 року, коли суддя Тандир закрив справу щодо водія «Ауді А6», підозрюваного у наркотичному сп’янінні. У постанові зазначено, що «огляд на стан сп`яніння проводився у медичному закладі «Соціотерапія» у встановленому законом порядку зі згоди водія».

Важливий нюанс: директор департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург у вересні 2021 року видала наказ, яким дозволила лікарні «Соціотерапія» проводити огляд водіїв на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння.

Директор департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург дозволила лікарні «Соціотерапія» проводити огляд водіїв на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння

Що маємо у сухому залишку? Кров у судді Тандира відібрали через 18 годин після скоєння злочину! При цьому підозрюваний, виступаючи на ВРП, визнав: огляд водія на стан алкогольного сп’яніння варто провести не пізніше двох годин (з моменту встановлення підстав для його здійснення – авт.).

Вишенька на тортику. Суддя Тандир наголосив, що протягом 13 років щоденно проїжджає по дорозі, де нині розміщено блокпост. Адже мешкає у Києві, а в Макарів їздить на роботу. Тим паче, він твердив членам ВРП, що у фатальну ніч їхав з невеликою швидкістю 20 км/год.

«Я проїжджаю там кожен день. Військовослужбовці, які перевіряють документи, були далеко. На зустріч, можливо, їхала машина, яка засліпила мене світлом. Я не бачив людини з лівого боку (мається на увазі, загиблого нацгвардійця – авт.). Можливо, він хотів мене зупинити… Лише побачив в останній момент і тоді загальмував…» – переконував суддя.

Пояснити, чому тіло нацгвардійця лежало за 30 м від «Лексуса», суддя не зміг…