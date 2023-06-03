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Кількість жертв зіткнення потягів в Індії зросла майже до 300 осіб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Кількість жертв зіткнення потягів в Індії зросла майже до 300 осіб
Залізнична катастрофа сталася у місті Баласор у штаті Одіша
фото з відкритих джерел

Залізнична катастрофа в Індії стала найбільшою за останні пів століття

Кількість загиблих під час зіткнення поїздів в Індії зросла до 288 осіб. Про це повідомляє Agence France-Presse.

Рятувальна операція продовжується.

Це найбільша залізнична катастрофа в Індії з 1980-х років.

Міністр залізниць Індії Ашвіні Вайшно розпорядився провести розслідування на високому рівні, щоб встановити точну причину трагедії.

Зазначається, що рятувальна операція триває, кількість жертв може зрости.

Раніше повідомлялося, що зіткнення трьох поїздів в індійському штаті Одіша стало причиною загибелі 207 пасажирів. Крім того, йшлося про 900 поранених.

До слова, нещодавно в Канаді зійшов з рейок потяг із хімікатами.

Теги: катастрофа Індія потяг

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