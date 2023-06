Кількість жертв зіткнення потягів в Індії зросла майже до 300 осіб

Кількість загиблих під час зіткнення поїздів в Індії зросла до 288 осіб. Про це повідомляє Agence France-Presse.

Рятувальна операція продовжується.

Це найбільша залізнична катастрофа в Індії з 1980-х років.

Міністр залізниць Індії Ашвіні Вайшно розпорядився провести розслідування на високому рівні, щоб встановити точну причину трагедії.

Зазначається, що рятувальна операція триває, кількість жертв може зрости.

Visuals from the site of the train accident in #Odisha's Balasore district where two passenger trains and one good train met with an accident leaving hundreds injured. Rescue operation is underway at the spot. pic.twitter.com/CjxvkwELGY