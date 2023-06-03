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Залізнична катастрофа в Індії: названо причину масштабної аварії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Залізнична катастрофа в Індії: названо причину масштабної аварії
Вагони пасажирського експресу зійшли з рейок з невстановлених причин

В аварію потрапили два пасажирські потяги та товарний

Виконавчий директор державної компанії «Індійська залізниця» Амітабх Шарма назвав причину масштабної залізничної катастрофи в штаті Одіша на сході Індії, повідомляє телеканал NDTV.

За словами Шарми, катастрофа сталася через сходження кількох вагонів пасажирського поїзда з рейок. В результаті сталося зіткнення трьох потягів, жертвами якого стали понад 280 людей.

«Два пасажирські потяги виявилися активними учасниками цієї аварії, третій поїзд, товарний, який стояв на місці, також потрапив у цю аварію», – пояснив Шарма.

Він додав, що вагони пасажирського експресу зійшли з рейок з невстановлених причин і врізалися в товарний поїзд, що стояв на паралельних коліях. Через якийсь час з вагонами, що зійшли з рейок, зіткнувся зустрічний пасажирський поїзд. За свідченнями очевидців, між сутичками пройшло кілька хвилин.

Нагадаємо, за останніми даними, внаслідок катастрофи загинули 288 людей. Ще 900 постраждали.

Теги: Індія катастрофа залізниця

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