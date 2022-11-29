У російському Челябінську пролунав вибух (фото, відео)

Наразі невідомо, що за бавовна завітала в Челябінськ

У небі над містом видно стовп диму

У російському місті Челябінськ, що на Уралі, сьогодні, 29 листопада, пролунав вибух. Фото та відео вибухів публікують місцеві мешканці.

Наразі невідомо, що саме сталося в Челябінську. Влада країни-терористки поки ситуацію не коментувала.

Як повідомила місцева пресслужба МНС, російські пожежники виїхали в Новосинеглазово в район кар'єру з виробництва щебеню.

Нагадаємо, нещодавно стався вибух на газопроводі у Росії. Пожежу було видно за кілометри.