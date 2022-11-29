Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У російському Челябінську пролунав вибух (фото, відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У російському Челябінську пролунав вибух (фото, відео)
Наразі невідомо, що за бавовна завітала в Челябінськ
фото з відкритих джерел

У небі над містом видно стовп диму 

У російському місті Челябінськ, що на Уралі, сьогодні, 29 листопада, пролунав вибух. Фото та відео вибухів публікують місцеві мешканці.  

Наразі невідомо, що саме сталося в Челябінську. Влада країни-терористки поки ситуацію не коментувала.

У російському Челябінську пролунав вибух (фото, відео) фото 1
У російському Челябінську пролунав вибух (фото, відео) фото 2

Як повідомила місцева пресслужба МНС, російські пожежники виїхали в Новосинеглазово в район кар'єру з виробництва щебеню. 

У російському Челябінську пролунав вибух (фото, відео) фото 3

Нагадаємо, нещодавно стався вибух на газопроводі у Росії. Пожежу було видно за кілометри.

Теги: росія відео вибух

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Київщині сьогодні лунатимуть вибухи: що відомо
На Київщині сьогодні лунатимуть вибухи: що відомо
Сьогодні, 12:39
У звільненому Херсоні лунають вибухи
У звільненому Херсоні лунають вибухи
27 листопада, 14:32
У Дніпрі пролунало декілька вибухів
У Дніпрі лунають вибухи: в області оголошено повітряну тривогу
Вчора, 22:39

Соціум

У російському Челябінську пролунав вибух (фото, відео)
У російському Челябінську пролунав вибух (фото, відео)
Папа Римський заявив про жорстокість чеченців у війні, соратник Кадирова відреагував
Папа Римський заявив про жорстокість чеченців у війні, соратник Кадирова відреагував
Папа Римський розповів про звірства бурятів в Україні
Папа Римський розповів про звірства бурятів в Україні
На Гаваях прокинувся найактивніший вулкан світу (відео) 
На Гаваях прокинувся найактивніший вулкан світу (відео) 
Укладачі американського словника Merriam Webster обрали головне слово 2022 року
Укладачі американського словника Merriam Webster обрали головне слово 2022 року
У Франції загинув російський мільярдер-розвідник
У Франції загинув російський мільярдер-розвідник

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
223K
Росія готує нову хвилю ракетних ударів по Україні: ISW назвав терміни
113K
Звірства бурятів та чеченців в Україні: реакція Кремля на слова Папи Римського
25K
Нардеп звинуватив СБУ та прокуратуру у блокуванні бізнесу найбільших підприємств країни
23K
«Ніхто воювати вже не хоче, всі наїлися». Рашист розповів, як в армії ворога назріває бунт (відео)
18K
Обстріл Дніпра: окупанти поцілили у приватне підприємство
12K
Білий дім: Путін робить огидні речі

Новини

ЗСУ ліквідували підрозділ окупантів у Сватовому – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
Вчора, 07:09
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
26 листопада, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
26 листопада, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
25 листопада, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту