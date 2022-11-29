На Київщині сьогодні лунатимуть вибухи: що відомо

Мешканців закликали зберігати спокій та в разі повітряної тривоги негайно переходити до укриттів

У Вишгородському районі Київської області сьогодні, 29 листопада, лунатимуть вибухи. У деяких громадах області проводяться навчання для саперів. Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА.

«Серед запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів», - йдеться в повідомленні.

Мешканців закликали зберігати спокій та в разі повітряної тривоги негайно переходити до укриттів.

Нагадаємо, 23 листопада у Київській області російські ракети влучили у житловий сектор та інфраструктурні об‘єкти, відомо про щонайменше 20 постраждалих та одного загиблого. У Вишгороді російська ракета, попередньо Х-101, влучила поблизу багатоповерхівки. В результаті було пошкоджено чотири4 будівлі, дитячий садок та школу. Жодного військового об’єкта поблизу не було. Згодом стало відомо, що кількість жертв внаслідок удару російської ракети по Вишгороду 23 листопада зросла до семи.