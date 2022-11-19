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Вибух на газопроводі у Росії. Пожежу видно за кілометри (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибух на газопроводі у Росії. Пожежу видно за кілометри (відео)
Стовп вогню видно за кілометри
фото скріншот відео

Причина вибуху з'ясовується

Неподалік Санкт-Петербурга (Росія) сталася пожежа на території газозаправної станції. Про це повідомляє адміністрація області.

Місцеві мешканці публікують відео, зняті неподалік пожежі. Жителі російського Муріно, який за декілька кілометрів від Санкт-Петербурга, повідомляють про сильну пожежу, стовп вогню видно за кілометри.

За попередньою інформацією від адміністрації Ленобласті, гасіння вогню ведеться на території газозаправної станції.

На місце виїхали всі служби, зокрема й правоохоронні органи.

Губернатор області Олександр Дрозденко підтверджує, що на газопроводі між Бернгардівкою і Ковалевим стався вибух. За його словами, пожежу гасять аварійні служби, немає загрози для населення і загрози поширення вогню на житлові квартали. Причина вибуху з'ясовується.

Раніше повідомлялося, що у нічному клубі «Полігон» у російській Костромі сталася масштабна пожежа. Вогонь поширився площею 3500 кв. метрів. Під час пожежі в будівлі обвалився дах, і люди не встигли вибратися з вогню.

Теги: росія пожежа населення відео вибух

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