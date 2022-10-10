У Ростовській області розбився ще один військовий літак РФ

Армія агресора втратила на своїй території два літаки за один день

У Міллерівському районі Ростовської області РФ розбився військовий літак. За попередніми даними, це штурмовик Су-25, повідомляють російські ЗМІ

Надзвичайна подія сталася вдень 9 жовтня неподалік хутора Рогалик. Пілот загинув.

За версією слідства літак міг зазнати аварії через технічну несправність.

Нагадаємо, це уже другий військовий літак, що розбився в Ростовській області 9 жовтня. У Ростовській області Росії розбився військовий літак Су-24, який нібито призначався для навчальних польотів.