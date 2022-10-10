Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Ростовській області розбився ще один військовий літак РФ

Надія Клочко
glavcom.ua
У Ростовській області розбився ще один військовий літак РФ
У Ростовській області розвився російський Су-25
фото ілюстраційне

Армія агресора втратила на своїй території два літаки за один день

У Міллерівському районі Ростовської області РФ розбився військовий літак. За попередніми даними, це штурмовик Су-25, повідомляють російські ЗМІ

Надзвичайна подія сталася вдень 9 жовтня неподалік хутора Рогалик. Пілот загинув.

За версією слідства літак міг зазнати аварії через технічну несправність.

У Ростовській області розбився ще один військовий літак РФ фото 1

Нагадаємо, це уже другий військовий літак, що розбився в Ростовській області 9 жовтня. У Ростовській області Росії розбився військовий літак Су-24, який нібито призначався для навчальних польотів.

Теги: росія війна літак

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зазнав аварії російський Су-24
У Ростовській області розбився військовий літак росіян: подробиці
Вчора, 17:29
Рашисти 10 жовтня випустили по території України десятки ракет
Ракетні удари по Україні: оновлені дані про кількість загиблих та поранених
Сьогодні, 15:53
Росія 10 жовтня завдала ракетного удару по містах України
Кримський міст ні до чого. Глава МЗС розкрив істинні причини ракетної атаки РФ
Сьогодні, 15:10

Соціум

Червоний Хрест відреагував на чутки про припинення його роботи в Україні
Червоний Хрест відреагував на чутки про припинення його роботи в Україні
У Ростовській області розбився ще один військовий літак РФ
У Ростовській області розбився ще один військовий літак РФ
Під Ярославлем горить склад ворожих боєприпасів (відео)
Під Ярославлем горить склад ворожих боєприпасів (відео)
На італійському острові прокинувся потужний вулкан (відео)
На італійському острові прокинувся потужний вулкан (відео)
Колапс на німецькій залізниці. Росію підозрюють у диверсії
Колапс на німецькій залізниці. Росію підозрюють у диверсії
Оприлюднено причину потужного вибуху в Стамбулі (фото)
Оприлюднено причину потужного вибуху в Стамбулі (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
127K
Масована ракетна атака. Воїн «Азова» звернувся до українців
59K
Лукашенко офіційно вступив у війну
38K
Ворог атакує на Бахмутському та Авдіївському напрямках, – Генштаб
37K
До рук ЗСУ потрапив рідкісний трофей (фото)
34K
Росія вдарила ракетами по Запоріжжю (фото, відео)
28K
На Київщині та в столиці лунають вибухи (фото, відео)

Новини

Українська авіація за добу уразила 24 об’єкти окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Ескалація не може вирішити проблеми Путіна – ISW
Сьогодні, 06:45
П'ять хороших новин 9 жовтня
Вчора, 21:30
РФ показала фуру, що вибухнула на Кримському мосту (відео)
8 жовтня, 13:39
Вибух на Кримському мосту. СБУ обіцяє все розповісти після перемоги
8 жовтня, 13:12
Росія вже порахувала збитки від вибуху на Кримському мосту
8 жовтня, 11:41

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту