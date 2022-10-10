У Ростовській області розбився ще один військовий літак РФ
Армія агресора втратила на своїй території два літаки за один день
У Міллерівському районі Ростовської області РФ розбився військовий літак. За попередніми даними, це штурмовик Су-25, повідомляють російські ЗМІ
Надзвичайна подія сталася вдень 9 жовтня неподалік хутора Рогалик. Пілот загинув.
За версією слідства літак міг зазнати аварії через технічну несправність.
Нагадаємо, це уже другий військовий літак, що розбився в Ростовській області 9 жовтня. У Ростовській області Росії розбився військовий літак Су-24, який нібито призначався для навчальних польотів.
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