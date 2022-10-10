Кримський міст ні до чого. Глава МЗС розкрив істинні причини ракетної атаки РФ

Дмитро Кулеба закликав іноземні ЗМІ не перекладати провину за ракетний терор РФ на жертву агресії

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав міжнародні ЗМІ припинити писати, що на ракетний терор проти України кремлівського диктатора Володимира Путіна нібито «спровокували» вибухи на Кримському мосту. Кулеба наголосив, що причиною сьогоднішньої атаки є відчай російського диктатора через поразки на полі бою. Про це міністр написав у Twitter.

Глава української дипломатії наголосив, що Росія і до вибуху на Кримському мосту завдавала ракетних ударів по Україні.

«Ні, це не Кримський міст «спровокував» Путіна розв’язати ракетний терор. До подій на мосту Росія теж постійно завдавала ракетних ударів по Україні. Путін у відчаї через поразки на полі бою використовує ракетний терор, щоб змінити темп війни на свою користь», – наголосив він.

Кулеба також закликав іноземні ЗМІ припинити розповсюджувати нісенітниці про «провокацію» Путіна.

«Йому не потрібно, щоб щось «спровокувало» його для вчинення жахливих злочинів. Прошу міжнародні ЗМІ припинити перекладати провину на жертву агресії, припускаючи, що Путін «відповідає» або його «провокують», – резюмував Кулеба.

Зазначимо, Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що ракетні удари по українській столиці та інфраструктурі росіяни почали готувати ще задовго до підриву Кримського мосту – з початку жовтня.

Раніше повідомлялося, що зранку росіяни випустили по території України щонайменше 83 ракети, 43 з них збили українські системи протиповітряної оборони. Також відомо, що Росія вранці 10 жовтня атакувала Україну високоточними ракетами Х-101, Х-155, а також використовувала «Калібри», «Іскандери», С-300 та «Торнадо».

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

Додамо, що вчора, 9 жовтня, президент держави-агресорки Володимир Путін звинуватив у підриві Кримського мосту українські спецслужби.