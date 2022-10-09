У Ростовській області розбився військовий літак росіян: подробиці

Російські ЗМІ повідомляють, що літак, який зазнав аварії, не ніс озброєнь

У Ростовській області Росії розбився військовий літак Су-24, який нібито призначався для навчальних польотів. Про це 9 жовтня повідомив Telegram-канал Baza.

«Військовий літак (імовірно Су-24) зазнав аварії неподалік хутору Сибірки. За попередньою інформацією, літак не ніс озброєнь та призначався для навчальних польотів. Пілоти встигли катапультуватись», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляють російські ЗМІ, падіння літака підтвердили у Південному військовому окрузі РФ. Так розповіли, що російський бомбардувальник Су-24 зазнав аварії в Ростовській області під час навчально-тренувального польоту.

«Екіпаж катапультувався. Попередньо причиною аварії могла стати технічна несправність», – повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, 11 вересня російський військовий літак упав у Криму. Авіакатастрофа сталася на кордоні Разнодельненського та Красноперекопського району. Військовий літак впав у полі. Імовірно, це міг бути винищувач Су-34.

Також у серпні повідомлялося, що у Росії зазнав аварії дослідний зразок нового легкого транспортника Іл-112В районі підмосковного міста Кубинка.