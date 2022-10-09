Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Ростовській області розбився військовий літак росіян: подробиці

Надія Клочко
glavcom.ua
У Ростовській області розбився військовий літак росіян: подробиці
Зазнав аварії російський Су-24
фото з відкритих джерел

Російські ЗМІ повідомляють, що літак, який зазнав аварії, не ніс озброєнь

У Ростовській області Росії розбився військовий літак Су-24, який нібито призначався для навчальних польотів. Про це 9 жовтня повідомив Telegram-канал Baza.

«Військовий літак (імовірно Су-24) зазнав аварії неподалік хутору Сибірки. За попередньою інформацією, літак не ніс озброєнь та призначався для навчальних польотів. Пілоти встигли катапультуватись», – йдеться у повідомленні.

У Ростовській області розбився військовий літак росіян: подробиці фото 1

Як повідомляють російські ЗМІ, падіння літака підтвердили у Південному військовому окрузі РФ. Так розповіли, що російський бомбардувальник Су-24 зазнав аварії в Ростовській області під час навчально-тренувального польоту.

«Екіпаж катапультувався. Попередньо причиною аварії могла стати технічна несправність», – повідомили у пресслужбі.

У Ростовській області розбився військовий літак росіян: подробиці фото 2
У Ростовській області розбився військовий літак росіян: подробиці фото 3
У Ростовській області розбився військовий літак росіян: подробиці фото 4

Нагадаємо, 11 вересня російський військовий літак упав у Криму. Авіакатастрофа сталася на кордоні Разнодельненського та Красноперекопського району. Військовий літак впав у полі. Імовірно, це міг бути винищувач Су-34.

Також у серпні повідомлялося, що у Росії зазнав аварії дослідний зразок нового легкого транспортника Іл-112В районі підмосковного міста Кубинка.

Теги: авіація авіакатастрофа росія літак

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Десантники приземлили два ворожих літаки
Воїни-десантники збили два російських літаки (відео)
24 вересня, 17:45
Су-34 – російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник
Українські воїни збили «Іглою» ворожий бомбардувальник (відео)
24 вересня, 20:13
ЗСУ показали, як збивали російські літаки (відео)
ЗСУ показали, як збивали російські літаки (відео)
28 вересня, 09:07

Соціум

У Ростовській області розбився військовий літак росіян: подробиці
У Ростовській області розбився військовий літак росіян: подробиці
Москва: поліція допитала п’ятикласницю через картинку із жовто-синіми квітами
Москва: поліція допитала п’ятикласницю через картинку із жовто-синіми квітами
Невідомі у Латвії спалили авто сім'ї українських біженців (фото)
Невідомі у Латвії спалили авто сім'ї українських біженців (фото)
В Ірландії унаслідок вибуху на АЗС загинуло 10 людей
В Ірландії унаслідок вибуху на АЗС загинуло 10 людей
Російський пропагандист впав в істерику, коли його викрили у зраді України (відео)
Російський пропагандист впав в істерику, коли його викрили у зраді України (відео)
Біля посольства РФ у Кишиневі пролунали вибухи: реакція соцмереж
Біля посольства РФ у Кишиневі пролунали вибухи: реакція соцмереж

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
394K
Власник фури, яка вибухнула на Кримському мосту, записав звернення
150K
Вибух на Кримському мосту. «Південь» звернувся до українців із попередженням
145K
Путін вимагає ескалації війни
33K
«Усе вказує на російський слід»: Подоляк про вибух на Кримському мосту
22K
Чому Путін напав на Україну? Трамп зробив шокуючу заяву
15K
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

РФ показала фуру, що вибухнула на Кримському мосту (відео)
Вчора, 13:39
Вибух на Кримському мосту. СБУ обіцяє все розповісти після перемоги
Вчора, 13:12
Росія вже порахувала збитки від вибуху на Кримському мосту
Вчора, 11:41
Окупанти скасували всі поїзди на Крим
Вчора, 10:40
Росія заявила про теракт на Кримському мосту
Вчора, 09:21
ЗСУ знищили понтонну переправу і відбили 17 атак ворога - Генштаб
Вчора, 07:28

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту