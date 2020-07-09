У Тернополі послабили обмеження щодо роботи закладів харчування
У Тернополі послабили обмеження щодо роботи закладів харчування
У Тернополі пом'якшили карантин
У Тернополі пом'якшили обмеження щодо роботи закладів громадського харчування та партнерських пологів
Про це повідомив Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.
Згідно з постановами Кабміну, сьогодні на засіданні Тернопільського міського штабу для боротьби з коронавірусом прийняли наступні рішення:
- дозволити роботу закладів ресторанного господарства відповідно до режимів роботи, встановлених рішеннями виконавчого комітету міської ради за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів, затверджених постановами Головного державного санітарного лікаря України;
- посилити контроль за роботою закладів ресторанного господарства;
- дозволити партнерські пологи у особливих випадках – у яких саме має вирішувати консиліум медиків.
При партнерських пологах потрібно дотримуватися умов карантину та певних вимог до партнера:
- обов’язкове тестування партнера на наявність коронавірусу методом ПЛР або методом ІФА IgM з дотриманням умов самоізоляції з моменту відбору матеріалу до настання пологів (не більше 72 год);
- наявності засобів індивідуального захисту (маска чи респіратор, захисні рукавички, екран чи окуляри).
Як повідомлялося, в Україні станом на 9 липня лабораторно підтверджено 51 224 випадки Covid-19, зокрема за добу виявлено 810 нових.
За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Львівській, Рівненській, Закарпатській областях та у місті Києві.