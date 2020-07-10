Позитивні новини з Буковини. Нових хворих все менше, тих, здолав Сovid-19, все більше



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Кількість інфікованих Covid-19 на Буковині наразі становить 5096

Вперше за добу на Буковині одужали понад 100 людей, захворіли 22 осіб

У Чернівецькій області сьогодні медики отримали лабораторні підтвердження ще 22 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук в Facebook.

За його словами, вперше за добу від Covid-19 одужали понад 100 осіб.

«Сьогодні вірус здолали 109 буковинців. Водночас нових випадків у п’ять разів менше, усього 22. Показники захворюваності у нашій області порадували навіть головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, який зазначив, що це «гарна тенденція», – зауважив посадовець.

Також він додав, що обласний лабораторний центр опрацював сьогодні, 9 липня, 188 зразків.

Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5096 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 51224

Хворіють 26113

Одужали 23784

Померли 1327

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Станом на 9 липня в Україні фіксують ріст нових випадків Covid-19, за минулу добу заразились ще 810 людей. Найбільше інфікованих виявили у Львівській області, Києві, Закарпатській та Рівненській областях.