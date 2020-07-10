  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Позитивні новини з Буковини. Нових хворих все менше, тих, здолав Сovid-19, все більше

    • Розсилка
    Кількість інфікованих Covid-19 на Буковині наразі становить&nbsp;5096 - Позитивні новини з Буковини. Нових хворих все менше, тих, здолав Сovid-19, все більше
    Кількість інфікованих Covid-19 на Буковині наразі становить 5096

    Вперше за добу на Буковині одужали понад 100 людей, захворіли 22 осіб

    У Чернівецькій області сьогодні медики отримали лабораторні підтвердження ще 22 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук в Facebook.

    За його словами, вперше за добу від Covid-19 одужали понад 100 осіб.

    «Сьогодні вірус здолали 109 буковинців. Водночас нових випадків у п’ять разів менше, усього 22. Показники захворюваності у нашій області порадували навіть головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, який зазначив, що це «гарна тенденція», – зауважив посадовець.

    Також він додав, що обласний лабораторний центр опрацював сьогодні, 9 липня, 188 зразків.

    Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5096 осіб.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      51224
    • Хворіють
      26113
    • Одужали
      23784
    • Померли
      1327

    Станом на 9 липня в Україні фіксують ріст нових випадків Covid-19, за минулу добу заразились ще 810 людей. Найбільше інфікованих виявили у Львівській області, Києві, Закарпатській та Рівненській областях.

    Чернівецька область Facebook хвороби вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ