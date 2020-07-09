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    У Києві голий чоловік намагався втекти з відділення для хворих Covid-19: фото

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    У Києві голий чоловік намагався втекти з відділення для хворих Covid-19 - У Києві голий чоловік намагався втекти з відділення для хворих Covid-19: фото
    У Києві голий чоловік намагався втекти з відділення для хворих Covid-19

    Чоловіка затримали, він вів себе неадекватно і відмовлявся одягнутися

    У Києві голий чоловік намагався втекти з відділення для хворих Covid-19

    Про це повідомляє Муніципальна охорона в Facebook.

    «9 лікарня. До чергового наряду охорони звернулися лікарі з проханням повернути пацієнта-втікача в інфекційне відділення. Чоловік вів себе неадекватно і відмовлявся одягнутися. Був обурений тим, що йому намагалися надати першу допомогу», - сказано в повідомленні.

    Утікача вдалося затримати і повернути в інфекційне відділення, зазначили в Муніципальній охороні.

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    Київська міська клінічна лікарня № 9 - одна з семи столичних медзакладів, в яких беруть хворих Covid-19.

    Нагадаємо, кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 93 людини. Троє хворих померли.

    Станом на 9 липня в Україні фіксують ріст нових випадків Covid-19, за минулу добу заразились ще 810 людей. Найбільше інфікованих виявили у Львівській області, Києві, Закарпатській та Рівненській областях.

    Київ лікарня чоловік охорона коронавірус
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