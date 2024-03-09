У Санкт-Петербурзі вантажівка врізалася в літак із пасажирами

Людей довелося висадити і відправити іншим рейсом

У російському місті Санкт-Петербург в аеропорту Пулково вантажівка пошкодила крило пасажирського літака, який повинен був вилетіти до Новосибірська. Місцева прокуратура встановлює причини інциденту. Про інцидент, який стався пізно ввечері 8 березня, повідомляють російські Telegram-канали з посиланням на транспорту прокуратуру.

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Спецвантажівка, яка привозить на борт харчування, рухалася заднім ходом і врізалася в ліве крило літака російської авіакомпанії з красномовною назвою «Побєда», який мав летіти до Новосибірська.

На борту перебували 173 пасажири, які вже порозсідалися на свої місця.

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Пасажирів довелося висадити і відправити іншим рейсом. За попередньою інформацією, ніхто з них не постраждав.

Пошкоджене повітряне судно перебуває на стоянці аеропорту, виконуються технічні роботи. Слідчі проводять перевірку та оцінюють збитки.

Раніше Повітряні сили Німеччини (Люфтваффе) змушені були піднімати у повітря винищувач Eurofighter для перехоплення російського військового літака Іл-20М, який був зафіксований в районі Фінляндії.