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У Санкт-Петербурзі вантажівка врізалася в літак із пасажирами

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Санкт-Петербурзі вантажівка врізалася в літак із пасажирами
Вантажівка пошкодила крило літака
фото з відкритих джерел

Людей довелося висадити і відправити іншим рейсом

 

У російському місті Санкт-Петербург в аеропорту Пулково вантажівка пошкодила крило пасажирського літака, який повинен був вилетіти до Новосибірська. Місцева прокуратура встановлює причини інциденту. Про інцидент, який стався пізно ввечері 8 березня, повідомляють російські Telegram-канали з посиланням на транспорту прокуратуру.

Спецвантажівка, яка привозить на борт харчування, рухалася заднім ходом і врізалася в ліве крило літака російської авіакомпанії з красномовною назвою «Побєда», який мав летіти до Новосибірська.

У Санкт-Петербурзі вантажівка врізалася в літак із пасажирами фото 1

На борту перебували 173 пасажири, які вже порозсідалися на свої місця.

Пасажирів довелося висадити і відправити іншим рейсом. За попередньою інформацією, ніхто з них не постраждав.

Пошкоджене повітряне судно перебуває на стоянці аеропорту, виконуються технічні роботи. Слідчі проводять перевірку та оцінюють збитки.

Раніше Повітряні сили Німеччини (Люфтваффе) змушені були піднімати у повітря винищувач Eurofighter для перехоплення російського військового літака Іл-20М, який був зафіксований в районі Фінляндії.

 

Теги: 8 березня прокуратура літак Telegram харчування

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